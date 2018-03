Einmalige Gelegenheit oder gefährliches Manöver: Die Fraktionen wägen ab

Anzeige

Grüne: Für die Grünen erklärte Robert Hasenkopf-Konrad, der Gemeinderat sei noch nie in der Situation gewesen, über 32 Millionen Euro entscheiden zu müssen. Bei einer Klausurtagung im November habe man sich dazu durchgerungen, zwölf Millionen Euro in die Sanierung zu stecken.

„Letztendlich kommt es nicht auf Zuschüsse an, sondern darauf, was an der Stadt hängen bleibt“, sagte er angesichts des städtischen Anteils von 20 Millionen Euro. „Wenn wir das Projekt beginnen, müssen wir es durchziehen“, warnte er vor zu vielen Unbekannten in der Zukunft. Sein Fazit für die Mehrheit der Fraktion: „Wir sind uns bewusst, dass wir vielleicht eine Chance vergeben, aber das Risiko ist uns zu groß.“

CDU: Michael Mittelstädt (CDU) sagte, die Schulsanierung begleite ihn schon, seit er 2007 in den Gemeinderat gekommen sei. „Damals wäre es vielleicht deutlich günstiger gewesen“, mutmaßte er. In der Klausurtagung im November sei man sich einig gewesen, dass die Schmerzgrenze bei zwölf Millionen Euro liege. Im Januar sei dann die freudige Botschaft von einem neuen Zuschussprogramm gekommen: „Das ist die Chance, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben.“ Die Summe sei einmalig hoch, räumte der Christdemokrat ein. Ohne einen Zuschuss werde die Sanierung aber nie zu finanzieren sein. Deshalb betonte er: „Wir sollten diese Chance nutzen, sie ist größer als das Risiko.“