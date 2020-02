Einsatz behindert

Drei Stunden dauerte der Einsatz auf der Strahlenberger Straße. © Feuerwehr

Zahlreiche Falschparker haben in Schriesheim einen Feuerwehreinsatz behindert. Wie Kommandant Oliver Scherer am Montag mitteilte, war am Sonntagnachmittag ein Baum auf die Strahlenberger Straße gestürzt und blockierte die Fahrbahn kurz vor dem Parkplatz der Strahlenburg. Die Feuerwehr konnte jedoch zunächst nicht mit den Aufräumarbeiten beginnen, da eine Vielzahl an Autos im verbotenen Bereich geparkt worden waren. „Besonders dreist waren zwei Autofahrer, die ihr Fahrzeug mitten auf der Strahlenberger Straße direkt vor dem umgestürzten Baum abgestellt haben, um dann spazieren zu gehen“, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.

Die Einsatzkräfte alarmierten die Polizei, die sich vor Ort ein Bild von der Situation machte. In der Folge wurden mehrere Fahrzeuge abgeschleppt, die verhinderten, dass die Feuerwehr zum Einsatzort fahren konnte. Zudem wurden einige Strafzettel ausgestellt. Erst danach konnte der entwurzelte Baum von der Straße entfernt werden. jei

18.02.2020