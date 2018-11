Einsatz für Stadt und Vereine

Als Chef eines traditionsreichen familiengeführten Autohauses ist er ein erfolgreicher Unternehmer, engagiert sich viele Jahre in der Kommunalpolitik, vor allem jedoch in und für die Vereine. Außerdem ist er schlichtweg ein Mensch, den viele mögen. Das wird sich vor allem heute zeigen, da Altstadtrat Dieter Knopf seinen 70. Geburtstag feiert.

Geprägt ist sein Leben von jener Firma, die sein Vater Helmut ins Leben ruft. Sogar in den schwierigsten Nachkriegszeiten ist dieser von jenem erfrischenden Optimismus gekennzeichnet, der sich auch auf seinen Sohn überträgt: 1949 gründet er eine Reparaturwerkstatt für Fahrräder und Motorräder und eröffnet 1955 an der Landstraße eine Tankstelle, verbindet sich früh mit BMW.

Gerne erinnert sich der Jubilar daher an die damaligen Fahrzeuge, die für ihn als Jungen einfach etwas ganz Großes sind: Die Isetta gehört dazu, die Kleinwagen von BMW und natürlich dessen Motorräder.

1979 hat das Unternehmen derart expandiert, dass der Platz nicht mehr ausreicht und ein neues Gelände gesucht wird. Wie der Zufall es will, verkaufen die Porphyrwerke gerade einen Teil ihres Geländes; Vater Knopf greift zu und baut einen modernen Betrieb auf, den er 1980 seinem Sohn übergibt. In dieser Funktion ist Dieter Knopf bereits damals ein angesehener Mann am Ort. Die Freien Wähler werben um ihn für eine Kandidatur zum Gemeinderat; Knopf sträubt sich lange, erst Ehrenbürger Peter Hartmann hat Erfolg.

Beim Urnengang am 12. Juni 1994 kandidiert Knopf – und wird spontan gewählt. Und er rutscht nicht nur so rein, sondern erhält für einen Neuling mit 2000 Stimmen ein Superergebnis. Klar, dass er Mitglied im Verkehrsausschuss des Gemeinderates wird, den es damals noch gibt. 1994 – das markiert aber vor allem die Diskussion um die Rettung des Waldschwimmbades, die er unterstützt, aber auch den Kampf für den Branich-Tunnel: „Oft waren Peter Riehl und ich hier bei mir im Büro gesessen und haben gegrübelt, was man noch dafür tun kann“, erzählt er.

Einsatz für das Gewerbegebiet

Nicht durchsetzen kann er sich mit seiner Haltung zur Verkehrsführung im Gewerbegebiet. Die Sperrung der St. Wolfgang-Straße lehnt er ab, setzt sich damit gar von manchem Granden der Freien Wähler ab. Auch sein großes Ziel einer zweiten Zufahrt zum Gewerbegebiet bleibt unerfüllt.

Nach 22 Jahren, mit 68, hört er aus freien Stücken auf, um sich mehr der Familie, vor allem seinen Enkeln, zu widmen: „Die Arbeit im Gemeinderat hat mir viel Freude gemacht, aber jetzt ist es Zeit aufzuhören“, sagt er.

Weiter wichtig sind ihm „seine“ Vereine, vor allem die Eintracht, bei der er seit mehr als 50 Jahren singt. Aber auch alle anderen dürfen sich seiner Hilfe sicher sein, etwa der Mathaisemarkt-Festzug sich seiner Cabriolets erfreuen, die Feuerwehr gar eines gespendeten Einsatzwagens. An seiner Lebensfreude möchte er viele teilhaben lassen. Dafür ist man ihm dankbar – nicht nur heute.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018