Einst verwahrloste Anlage erstrahlt in neuem Glanz

Der heruntergekommene Kiosk mit seiner verwilderten Minigolfanlage beim Waldschwimmbad war lange Zeit ein Schandfleck. Dank einer couragierten und geschäftstüchtigen Altenbacherin hat dieser Zustand jetzt ein Ende.

Die neue Pächterin der Anlage, Heidi Klein, ist eine geborene Jungmann und eine waschechte Altenbacherin. In der Metzgerei ihrer Eltern, die über 25 Jahre in Altenbach ihr Geschäft hatten, lernte sie das Handwerk der Fleischerin und arbeitete danach im Einzelhandel. Später betrieb sie in Mannheim an der Hochschule über zehn Jahre einen Imbiss – bis der Pachtvertrag auslief, wie sie berichtete. Da bot sich für die geschäftstüchtige Unternehmerin 2016 die Übernahme des heruntergekommenen Kiosks in der Talstraße geradezu an. Diesen wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, ist ihr nach einer Umbau- und Neubauphase gelungen.

Jetzt konnte Heidi Klein mit vielen geladenen Gästen die Neueröffnung feiern. Gekommen war neben dem Bürgermeister Hansjörg Höfer und dem Altenbacher Ortsvorsteher Herbert Kraus auch viele Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Freunde der Familie Klein und Jungmann.