Einweggeschirr nächstes Jahr verboten

Das Kerwe-Straßenfest 2018 könnte wohl die letzte Großveranstaltung in Schriesheim sein, bei der noch Einweggeschirr geduldet wird. Wie Bürgermeister Hansjörg Höfer am Rande der Pressekonferenz zur Vorstellung des Veranstaltungsprogramms ankündigte, wird die Stadt ab dem kommenden Jahr einen alten, inzwischen nahezu vergessenen Gemeinderatsbeschluss durchsetzen, wonach Einweggeschirr verboten ist.

Das Thema, das in den kommenden Monaten in Schriesheim für Gesprächsstoff sorgen wird, kam eher zufällig aufs Tapet. Die Pressekonferenz zur Vorstellung des offiziellen Straßenfest-Programms am Mittwoch war bereits fast zu Ende, als Irmgard Mohr das Wort ergriff. Im Namen des von ihr geführten Verkehrsvereins, Kooperationspartner der Stadt beim Straßenfest, wolle sie „an die Standbetreiber besonders im Weindorf appellieren, auf Plastikgeschirr zu verzichten“, erklärte sie.

Die Pressevertreter hakten nach, erkundigten sich nach der aktuellen Rechtslage in Schriesheim – und es wurde deutlich: In Schriesheim ist bei öffentlichen Veranstaltungen Einweggeschirr bereits verboten und Mehrweggeschirr vorgeschrieben, wie Ordnungsamts-Chef Dominik Morast erläuterte. Die Vorgabe ist immerhin so streng, dass gemäß ihren Buchstaben auch die Benutzung von Holzstäbchen und sogar von Waffeln als Unterlage für Speisen tabu ist. „Damals waren derartige Alternativen im Unterschied zu heute eben noch gar nicht üblich“, gab der Bürgermeister zu bedenken.

Vorgabe wird aktualisiert

Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss wurde nämlich Ende der 1990er Jahre gefasst, damals zu diesem Zweck sogar ein sogenanntes „Geschirrmobil“ angeschafft. Doch dieses geriet im Laufe der Jahre ebenso in Vergessenheit wie der ihm zu Grunde liegende Ratsbeschluss.

Das Einweggeschirr-Verbot wurde in den letzten Jahren „weder kontrolliert noch geahndet“, wie Höfer auf Nachfrage freimütig einräumte. Durch die Diskussion in der Pressekonferenz sensibilisiert, sicherte er jedoch spontan zu, dass sich dies künftig ändern soll – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der allgemeinen Diskussion über die Belastung der Weltmeere durch Plastikmüll.

So kündigte Höfer an, dass der alte Gemeinderatsbeschluss in den nächsten Monaten aktualisiert wird. Mit einer Änderung soll vor allem ermöglicht werden, dass Speisen auf Waffeln und ähnlichen Stoffen ausgegeben werden können. Dies soll nächstes Jahr auch kontrolliert und geahndet werden. Für das Straßenfest in diesem Jahr, so Höfer, wird jedoch noch alles so bleiben wie bisher: „Das wäre zu kurzfristig.“ -tin

