Einwohnerzahl um zwölf auf 150 gestiegen

In diesem Zusammenhang informierte die Ortsvorsteherin das Gremium, dass Ursenbach seit der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren gewachsen sei: „Wir haben zwölf Bürger mehr in unserer Gemeinde.“

Auch Ursenbach für Fibernet

Weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Erschließung der kleinen Odenwald-Gemeinde mit schnellem Internet. Ginge es nach der Telekom, die den Altenbachern nach langem Zögern das Top-Angebot für Internet ohne Kosten unterbreitet hatte, würde Ursenbach vom Rest des World Wide Web abgeschnitten bleiben. Doch die Altenbacher Räte zeigten ein Herz für das benachbarte kleinere Dorf und entschieden sich für den Anbieter Zweckverband Fibernet, der zwar 463 000 Euro verlangt, dafür aber auch Ursenbach anschließt.

Der kommunale Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger berichtete, dass es in der Vergangenheit nicht möglich gewesen sei, einen privaten Anbieter für ein schnelles Internet im Odenwald zu finden. Daher habe man sich entschlossen, dem Zweckverband beizutreten. Erst dann habe sich die Telekom gemeldet und ihre Bereitschaft bekundet, in Altenbach kostenlos ein Netz zu legen, jedoch nicht in Ursenbach. Filsinger sprach die Empfehlung aus, dem Zweckverband den Auftrag zu erteilen.

Ortschaftsrat Bernd Trotte fragte, ob Gespräche mit der Telekom zustande gekommen waren und wie der Ausbau gefördert werde. Filsinger erläuterte, dass die Hälfte der Kosten für den Ausbau beider Ortsteile, die allerdings noch lediglich eine Kostenschätzung sei, sofort zu zahlen sei, die andere Hälfte werde über einen Kredit des Zweckverbandes finanziert. „Das kann alles noch teurer werden“, schlussfolgerte er.

Ortschaftsrat Rolf Pranner sprach sich ebenfalls für den Zweckverband aus. „Das ist eine nachhaltige Entscheidung, und wir bekommen die beste Technik“. Wenn alles wie geplant läuft, werden nach dem Startschuss neun Monate vergehen, bis der Ort erschlossen ist, so Filsinger.

Alle Ortschaftsräte stimmten dem Antrag der Verwaltung zu. greg

