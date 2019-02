Eisenmann im Festzelt

Festrednerin der Mittelstandskungebung auf dem Mathaisemarkt am 11. März, 17 Uhr, ist die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Dies teilte der Veranstalter, der Bund der Selbstständigen (BdS), Landesverband Baden-Württemberg, mit.

Dass bis jetzt, also fast einen Monat vor Beginn des Mathaisemarktes, der Festredner noch nicht feststand, das hatte vor Ort in Schriesheim bereits für Unverständnis, ja auch für Unmut gesorgt. Immerhin gilt die Mittelstandskundgebung im Festzelt neben Festzug und Krönung als wichtigster Programmpunkt des größten Volksfestes der Region.

Schwierige Rednersuche

Die Veranstaltung erlebte schon Polit-Größen wie Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Allerdings wurde es in den letzten Jahren immer schwieriger, hochkarätige Redner aus der Bundespolitik zu gewinnen. 2018 sprach der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary, 2017 Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Wie aus Kreisen des BdS zu hören war, kam in diesem Jahr erschwerend hinzu, dass an jenem Montag in Berlin eine Bundestagssitzung stattfindet, für die Präsenzpflicht gilt.

Der BdS jedenfalls argumentiert, die Kultusministerin passe mit ihrem Amt optimal zur Mittelstandskundgebung: „Bildung ist eine der wichtigsten Schlüssel für gut ausgebildete Fachkräfte, die unser Mittelstand so dringend braucht“, meint Günther Hieber, Präsident des BdS-Landes- und Bundesverbandes.

Eisenmann übernahm 2016 in der grün-schwarzen Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Kultusressort, nachdem sie elf Jahre lang Schulbürgermeisterin in der Landeshauptstadt Stuttgart war. Die 54-Jährige gilt als effizient und durchsetzungsstark; ein Journalist des SWR beschrieb sie einmal scherzhaft als „den einzigen Mann im Kabinett“. -tin (Bild: km)

