Eisglätte erschwert Rettung

Bei einem Brand am Sonntagabend in Schriesheim-Altenbach sind vier Menschen verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr weiter mitteilten, starb eine Katze, die erst während der Löscharbeiten aus dem Haus geholt werden konnte. Gegen 23.30 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Blumenstraße gerufen. Dort hatte nach vorläufigen Erkenntnissen eine Kerze das Feuer ausgelöst. Von einem Schrank im

...