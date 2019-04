Elefanten balancieren

„Manege frei für den internationalen Zirkus Fantasy“ hieß es in der Schriesheimer Mehrzweckhalle. Nach einer einjährigen Pause gastierte dieser einzigartige Zirkus mit einer glamourösen Show wieder in Schriesheim, in der Clowns ihre Späße trieben, Akrobaten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten dem Zuschauer den Atem raubten und wo furchtlose Dompteure aus dem schottischen Hochland als Löwen- und Elefantenflüsterer die wildesten Tiere in niedliche Schoßhündchen verwandelten.

Es war die zwölfte Zirkusshow, in der 68 Schüler der dritten Klassen der Kurpfalzgrundschule alle ihre Träume in die Realität umsetzen konnten und das nach nur einer Woche gemeinsamen Trainings mit ihrem Coach Jeremy, mit bürgerlichen Namen Ralf Breitinger. Der Förderverein der Schule, die AOK, Banken und viele private Sponsoren hatten das Projekt ermöglicht. Sie stellten die Mittel bereit, mit denen Kinder wie auch Erwachsene in ein Land der Illusionen und Träume entführt werden konnten.

„Wir sind allen Sponsoren für die Ermöglichung dieses Zirkusprojekts sehr dankbar, fördert es einmal die Teambildung unter den Schülern und zum anderen das Austesten der eigenen Grenzen“, dankte die Schulleiterin Sabine Grimm und gab die Bühne an die Akrobaten frei, die rasant mit elastischen Stelzen über die Bühne liefen, jonglierten und über schwingende Seile hüpften. „Mama, so was wünsch ich mir auch, die sind cooler als die doofen Rollschuhe“, bearbeitete ein kleines Mädchen ihre Mutter, die jedenfalls von diesem Wunsch nicht allzu viel Begeisterung zeigte. Dann bewegten sich gemächlich aber Krallen zeigend und Zähne fletschend sechs wilde Löwen in Richtung des Publikums und setzten sich wie brave Hündchen auf ihre Hinterpfoten und harrten dem Befehl ihres Peitschen schwingenden Dompteurs, der sie durch brennende Reifen springen ließ. Aus Sicherheits- und Gründen des Brandschutzes wurde das Feuer mittels Tücher imitiert. Wie international der Zirkus ist, zeigte sich beim Auftritt der weltbesten Jongleure, die direkt aus Schottland nach Schriesheim eingeflogen wurden. Was für ein Glück, dass der Brexit verschoben ist. Diabolos flogen bis zur Hallendecke und wurden geschickt wieder aufgefangen und Teller surrten auf einem Stöckchen.

Was bislang noch in keinem Zirkus der Welt gezeigt wurde, war eine Elefantengruppe, die mit lautem „töröööö“ in die Manege trottete und auf einer Laufkugel leicht wie eine Feder balancierte. Nachwuchsartisten verhakten und türmten sich zu Menschenpyramiden auf zwei frei stehenden Leitern und sie zeigten voller Grazie fast schwerelos Kunststücke auf dem Trapez.

Natürlich durften bei dieser Galavorstellung auch nicht die lustigen Clowns fehlen, die den Kindern wie auch den Erwachsenen Tränen in die Augen trieben. Es waren großartige und fantastische Darbietungen, die an diesem Nachmittag die jungen Nachwuchsartisten boten. Das Publikum in der vollbesetzten Mehrzweckhalle war von den Darbietungen mehr als nur begeistert und so feierten sie am Ende der Vorstellung die kleinen Akrobaten mit einem tosenden Applaus.

Info: Fotostrecke unter: morgenweb.de/schriesheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019