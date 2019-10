Eltern legen Hand an

Gemeinsam verschönern Eltern mit ihren Kindern, unterstützt von Lehrerin und Schulleitung, die Klassenräume der Kurpfalz-Grundschule und gestalten sie farblich neu. Durch die Flure hechten in Arbeitsmontur Väter, die schwere Farbeimer schleppen und Leitern auf den Schultern tragen. Tische und Stühle sind zu wahren kleinen Bergen aufgetürmt, in Kisten stapeln sich Schulbücher und sonstige Unterrichtsmaterialien. Bei dieser Gelegenheit werden auch gleich vergessene Kleidungsstücke aussortiert, die je nach Zustand in den blauen Müllsack wandern oder zum Second-Hand-Laden gegeben werden.

Wofür dieser Aktionstag steht, das ist auf den T-Shirts der Kinder zu lesen: „Gemeinsam wachsen und lernen, miteinander füreinander“. „Wie die Klassenräume gestaltet werden, das können die Kinder und die Eltern selbst bestimmen, das Farbmaterial wird von der Stadt zur Verfügung gestellt“, informiert die Schulleiterin Sabine Grimm. Dieser Aktionstag soll zweierlei bewegen: einmal zur Verschönerung der Klassenräume beitragen und zum anderen das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. „Die Eltern haben bei der Arbeit die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen.“

Nur helle Farben gewählt

Begeistert dabei sind etwa die Elternbeiräte Frauke Knapp und Bianca Reinhardt. Sie stehen auf den Stufen der Leiter und kleben Teile der Umrahmung ab, um die Wand für den neuen Farbanstrich fertig zu machen. „Wir haben gemeinsam mit den Kindern nur helle Farben gewählt“, berichten sie: „sonnengelb und hellblau, aber auch einen kräftigen Rotton.“

Natürlich bleibt ihnen zwischen den einzelnen Arbeiten immer noch genügend Zeit für einen kleinen Plausch, während die Väter Löcher ausspachteln oder Latten oder andere Gegenstände abbauen, die bei den Malerarbeiten hinderlich sind. „Ich habe mir sicherheitshalber mein eigenes Werkzeug mitgebracht“, erzählt ein Vater: „Ich mache auch zu Hause die handwerklichen Arbeiten selbst“, berichtet er – was seine Frau jedoch nur mit vielsagenden Lächeln kommentiert.

Eine Lehrerin beklagt sich in diesem Zusammenhang über die mangelhafte Reinigung der Klassenräume. „Wir müssen jeden Tag vor dem Unterricht die Tische abwischen, so verschmutzt sind sie“, ärgert sie sich: „Diese Arbeit fällt doch auch in die Aufgabe der Reinigungskräfte.“

Kritik an der Aktion

Auch Schulaktionstag selbst gibt es Kritik, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand. „Das ist doch eigentlich Aufgabe des Schulträgers. Der macht es sich leicht. Um Kosten zu sparen, bürdet er diese Aufgabe den Eltern auf“, sagt eine Mutter, die erst kürzlich nach Schriesheim gezogen ist: „Diese Aktion hat es an unserem früheren Wohnort nicht gegeben“, berichtet die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte: „Diese Arbeiten sind in der dortigen Schule in den Schulferien von Handwerkern erlegt worden.“ Sie sei jedoch trotzdem gekommen, um ihrem Kind einen Gefallen zu tun.

Nach rund drei Stunden sind die Arbeiten abgeschlossen, und im Foyer wartet ein Imbiss. greg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019