Ende bei Austern und Garnelen

„Wir sind schon sehr glücklich darüber, dass nicht auch noch der mediterrane Abend dem Virus zum Opfer gefallen ist“, freute sich Rosemarie Hochhaus. Sie hatte mit Freunden an der Weinprobe im Riesenrad teilgenommen und wollte im Catering-Bereich im BdS-Zelt vergnüglich den Abend bei Austern, Garnelen und bei einem Madonnenberg Sekt ausklingen lassen.

Einen mediterranen Abend am Mathaisemarkt-Donnerstag, an dem eigentlich die Fahrgeschäfte ruhen, zu veranstalten, wurde in einer gut gelaunten Runde bei Wein und Gitarrenklängen am Nikolaustag in der Winzergenossenschaft geboren. „Wenn wir in Uzès sind, genießen wir immer frische Meeresfrüchte“, berichtete Birgit Höfer. Und so entstand die Idee, einen mediterranen Flair auch nach Schriesheim zu importieren.

Als dann Rolf Edelmann vom BdS von diesem Plan erfuhr, war er Feuer und Flamme und er schlug den Mathaisemarkt Donnerstag vor. Der Termin stand fest und man holte sich das Restaurant „Perseria“ mit ins Boot. Das wiederum hat gute Kontakte zu einem Heidelberger Sternekoch und der schickte an diesem Abend seinen besten Koch. „Vor rund zwölf Jahren hatten wir eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt, und zwar in einem kleinen Rahmen“, erinnerte sich Edelmann. Die Idee sei von Claudia Nagelstein gekommen. Als er von dieser Neuauflage erfahren habe, sagte er: „Leut, da bin ich dabei“.

Begrenzt war die Veranstaltung auf 80 Personen, die im Vorverkauf ihre „Eintrittskarte“ in Form von gelben oder roten Armbändchen erstanden. Rot stand für Austern und gelb für die Garnelen. Dazu wurde Madonnenberg Sekt serviert. An diesem Abend genoss Bürgermeister Höfer die Garnelen, serviert in einer feinen Weißweinsauce mit Safran. „Die Austern esse ich immer im Uzès Urlaub“, bekannte er und man sah ihm an, dass der ganze Stress und die Belastung der letzten Tage langsam von ihm abfielen.

Höfer betonte nochmals, dass allen die Entscheidung den Mathaisemarkt in der Halbzeit zu beenden, sehr schwergefallen sei. „Das brillante Feuerwerk wird am Sonntagabend abergezündet“, betonte er und rief alle dazu auf zum Strahlenberger Schulhof zu kommen.

Für die Austern mit Zitrone und Ponzu Vinaigrette und Gurke hatte sich Klaus Pechwitz entschieden. „Dass ist das erste Mal, dass ich Austern esse“, bekannte er. Als Stammgast in der „Perseria“ habe er von diesem Abend erfahren und sich gleich ein rotes Bändchen besorgt.

Austernessen und gleichzeitig eine Szene in einem Theaterstück proben, das mochte wohl neben dem Genuss für die Ladenburgerin Birgit Podhorny von der Theatergruppe „spielArt“, auch ein Grund gewesen sein, an diesem Abend mit Freunden ins BdS-Zelt zu kommen. Man probe gerade ein Stück, wo es auch um Austern gehe und das wolle man jetzt hier einmal ganz entspannt durchspielen.

Beim Schlemmen und Dinieren wurden die Gäste von Andreas Botz, einem Gitarre Virtuosen, mit Bossa Nova, Jazz und Pop unterhalten.

