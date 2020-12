Enkel liefert Anlass für Auslese

Die Weinlese ist vorüber, und die Winzer wie auch die Weinliebhaber – so viel steht fest – dürfen sich auf einen Spitzenjahrgang freuen. Doch nicht jeder Winzer hat bereits im September und Oktober alle Trauben von den Stöcken geschnitten. In so manchem Wingert blieben sie vereinzelt hängen. So etwa im Wingert des Weingutes Wilhelm Müller, wo an diesem recht kalten Samstagmorgen geschnitten wird.

„Wir machen in diesem Jahr eine besondere Auslese“, berichtet Seniorchef Wilhelm Müller. Gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Stefan Müller (ja, der heißt in der Tat auch so) liest er bei frostigen drei Grad von Hand die letzten besonders goldgelben, vollreifen Trauben.

Nach knapp zwei Stunden waren die beiden Reihen abgeerntet, die nach der offiziellen Lese noch prall gefüllt stehen blieben und zum Schutz vor dem Einfall von Vögeln mit Netzen geschützt waren.

Um einem Wein das Prädikat Auslese verleihen zu können, müssen die Trauben einen Gehalt von mindestens 95 Öchsle haben. Die an diesem Morgen gelesenen Weißburgunder-Trauben übertreffen diesen Wert bei weitem, bringen um die 120 Öchsle auf die Waage und werden ungefähr 100 Liter Spitzenwein ergeben. Abgefüllt werden sie in Dreiviertel-Liter-Flaschen, die Müller für die Familie, die engsten Freunde und besondere Anlässe reservieren will. „Eine Flasche bekommt jedoch Friedrich Ewald“, verrät Müller mit Verweis auf den 70. Geburtstag seines Freundes und Ehrenvorsitzenden der Winzergenossenschaft.

Aber auch in der Familie Wilhelm Müller gibt es in diesem Jahr einen Anlass zum Feiern: Am 1. September wurde Wilhelm Müllers Enkel Mattis geboren. Und als jüngster Spross einer alteingessenen Schriesheimer Winzerfamilie bekam der neue Erdenbürger denn auch gleich den Weinberg zwischen dem Friedhof und Leutershausen. Und natürlich überwachte der neue Besitzer des Wingerts im Kinderwagen die Lese.

Nicht jedes Jahr kommt bei Müller eine Auslese in die Flasche. „Es ist eher eine Spielerei“, bekennt er. Erst zwei Mal erzeugte er eine Auslese: eine pünktlich zum 6. Dezember als Nikolauswein und Ende 1979 zur Eröffnung der Weinstube einen Wein.

Eigentlich wollte Wilhelm Müller im April diesen Jahres den 40. Geburtstag seiner Weinstube feiern, die er inzwischen an seine Tochter weitergegeben hat. Wegen Corona wurde nichts daraus. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

