Entdeckungen unter Tage

Zum Programm der Ferienspiele gehört seit langem eine Führung durch das Bergwerk. 13 Kinder hatten sich für einen Besuch in der Grube Anna Elisabeth angemeldet – gekommen waren zehn. „Damit können wir zufrieden sein“, sagte Vorstandsmitglied Herbert Machatschek.

Voller Neugier darauf, was sie in der Tiefe des Berges erwarten wird, scharten sich die jungen Teilnehmer um Carolina Giebel. Sie leitete die Führung kindgerecht und mit viel Einfühlungsvermögen. „Ich weiß, da drinnen wohnen keine Gespenster“, machte der vierjährige Constantin sich selbst und seinem Freund Mut. „Ich war schon mal drin und habe auch keine Zwerge gesehen“, bestätigte die achtjährige Lara.

Unter den Teilnehmern befand sich auch ein erfahrener Besucher, der bereits fünfmal mit seinen Eltern durch den Stollen gestreift war – ihn machte die Leiterin gleich zu ihrem Assistenten. „Wenn ich vergessen habe, etwas zu erzählen, dann hilfst Du mir“, sagte sie. Den erwachsenen Begleitpersonen schlug sie vor, an der Führung teilzunehmen – was aber unter den Kindern lautstarken Protest auslöste: „Nein, das ist doch peinlich!“ Und so warteten die Erwachsenen draußen.

Der erste Weg führte in die Kleiderkammer, wo jedes Kind einen orangefarbenen Umhang und einen Schutzhelm bekam. Mit dem Bergmannsgruß „Glück auf!“ öffnete sich das große Tor zum Berg. Ein kalter Luftzug empfing die Kinder schon im Eingangsbereich – was bei der Hitze alle als angenehm empfanden.

Während ihrer einstündigen Tour durch den Berg erfuhren sie viel Wissenswertes: etwa über die harte Knochenarbeit der damaligen Arbeiter, die Rangordnung unter Tage und die Zipfelmützen, die den selben Zweck erfüllten wie heutzutage der Helm.

Nach einer Stunde gelangten die Kinder wieder ans Tageslicht und wurden mit Getränken und Eis belohnt. „Das war echt spannend“, bemerkte ein Junge und warf schon mal seinen Blick auf Halloween.

Doch in diesem Jahr muss die Geisterparty im Stollen ausfallen, erklärte Machatschek. Die Holzpfeiler zum Silberstollen werden durch Betonpfeiler ersetzt. „Anfang November beginnen die Arbeiten im Stollen und an der Eingangstür“ – und das muss vorbereitet werden. greg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018