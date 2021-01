Entlang der B 3 tut sich was

Räumen wir als erstes ein Thema ab, bei dem Schriesheim keinen Schritt vorangekommen ist: das Neubaugebiet Süd. Ursprünglich sollen 2020 erste Grundsätze festgelegt werden. Doch passiert ist: nichts. Bürgermeister Hansjörg Höfer, gerade noch ein Jahr im Amt, will sich das ungeliebte Thema nicht mehr aufhalsen. Und im Gemeinderat ist die Begeisterung dafür ohnehin gering.

Damit ist aber schon Schluss mit den Passiva der kommunalpolitischen Bilanz 2020. Bei mehreren anderen Themen geht es im zurückliegenden Jahr deutlich voran. Oder man ist zumindest auf gutem Wege.

Das betrifft vor allem die Sanierung im Bildungszentrum. Das 21,5-Millionen-Euro-Projekt liegt im Kosten- und Zeitplan. Größere Probleme bei den Bauarbeiten oder mit der Unterbringung der Schüler in Containern bleiben aus. Zu den Akten gelegt werden muss im Sommer jedoch die ambitionierte Idee, die Aula zu einem Bürgersaal auszubauen und dies durch Spenden zu finanzieren. Angesichts von Corona sind keinerlei Benefizaktivitäten machbar.

Bewegung auch an einer stadtbildprägenden Stelle: auf dem Gelände des „Adler“ an der B 3, genau dort, wo die Talstraße einmündet. 13 Jahre nach Schließung des Traditionslokals, in denen Planungen verschiedener Investoren Dauerthema im Technischen Ausschuss sind, schafft es ein Investor aus dem Ruhrgebiet, den Knoten zu durchschlagen. Ab März erfolgt der Abriss, am 20. Januar 2021 soll der Spatenstich für das acht Millionen Euro teure Wohnquartier mit dem beziehungsreichen Namen „Adlerhof“ gesetzt werden, dessen 17 Wohneinheiten ab Mitte 2022 beziehbar sind.

Einen Lichtblick gibt es auch im Süden der B 3: Auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände des 2018 geschlossenen Autohauses Gärtner möchte das Altenpflegeheim Edelstein bauen, das bisher in einem historischen, aber zu kleinen Gebäude in der Talstraße beheimatet ist. Im Juli setzt der Gemeinderat für die Gestaltung an dieser exponierten Stelle der Stadt einen Ideenwettbewerb in Gang. Baubeginn wird aber wohl erst 2022 sein. Was dann aus dem Gelände des Edelstein wird, eines der wenigen erhaltenen historischen Bauwerke Schriesheims, ist noch offen.

Neue Impulse kann die Schriesheimer Innenstadt aber durchaus gebrauchen. Auch ohne Corona ist der Niedergang vor allem der Gastronomie unübersehbar: „Pfalz“ und „Rebstöckl“ sind abgerissen, die „Rose“ steht zwar noch, ist aber seit Jahren dicht. 2020 kommen neue Hiobsbotschaften dazu: In der Talstraße schließt das „Lamm“ und soll Heilpraxis werden, der „Strahlenberger Hof“ ist seit Januar ohne Pächter, so wie der „Kaiser“ seit 2018. Und dann noch der Lockdown.

Wie mühsam es ist, neue Strukturen zu schaffen, zeigt sich im Stadtteil Altenbach. Auch hier hört der Pächter des letzten verbliebenen Lokals „Kochlöffel“ im Januar auf. Um einen Ersatz zur Begegnung zu schaffen, gründet sich eine Initiative, die im evangelischen Gemeindehaus ein Café einrichten will. Kirche und Stadt unterstützen das Projekt, das 2021 Fahrt aufnehmen soll.

Doch es kommt Kritik auf, dass damit ein anderes wichtiges Anliegen tot sei: der Dorfladen, für den laut Experten ein Café als „Anker-Angebot“ unerlässlich sei. Trotz verschiedener Anläufe geht es 2020 mit dem Dorfladen nicht recht voran.

Auch deshalb nicht, weil er in die Mühlen der Altenbacher Ortspolitik gerät. Das Verhältnis zwischen Ortsvorsteher Herbert Kraus von den Freien Wählern und Grünen-Rat Christian Wolf verschlechtert sich weiter – nicht zuletzt beim Streit über die Planung für den örtlichen Spielplatz. Der persönliche Zwist überträgt sich auf die Politik: CDU, Freie Wähler und SPD bilden einen festen Block gegen die Grünen.

Dies ist auch die politische Konstellation, die im Gemeinderat die Linien setzt, wobei die Grünen-Kritiker hier durch die FDP Verstärkung erhalten. Ein Lichtblick für die Grünen 2020 ist, dass sich das seit Jahren belastete Verhältnis zwischen ihnen und dem grünen Bürgermeister wieder zu normalisieren scheint – in Anbetracht des Endes von dessen Amtszeit Anfang 2022.

Bürgermeisterwahl steht an

Im Dezember werden zwar die Termine für den ersten und möglichen zweiten Wahlgang festgelegt (es sind dies der 28. November und der 19. Dezember). Doch Kandidaten wagen sich nicht aus der Deckung.

Gehandelt werden im vergangenen Jahr die Bürgermeister-Stellvertreter Fadime Tuncer (Grüne) und Michael Mittelstädt (CDU) sowie SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny, aber auch der frühere Volkshochschulchef und jetzige Dossenheimer Hauptamtsleiter Frank Röger. Manches hängt davon ab, wie die Landtagswahl am 14. März ausgeht, bei der Cuny und Tuncer als Erst- bzw. Zeitkandidaten ihrer jeweiligen Partei antreten. Es bleibt spannend.

