Er hinterlässt viele Spuren

Am 17. April ist der in der gesamten Region bekannte Heidelberger Architekt Prof. Lothar Götz im Alter von 92 Jahren verstorben. Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer würdigte seine Arbeit: „Er hat Schriesheim über viele Jahrzehnte begleitet, vor allem bei der Altstadtsanierung. Er hat seine Spuren hier hinterlassen.“ Nicht ohne Grund wurde er „Vater der Altstadtsanierung“ genannt. Wie stark sich Schriesheim verändert hat, zeigte sein Vortrag im Februar 2014 zur Eröffnung der Ausstellung „Heimat im Wandel“ im Rathaus. In den 20 Jahren kamen Investitionen von rund 100 Millionen Mark zusammen. Doch nicht nur die Altstadt prägte Lothar Götz: Das Schulzentrum wurde nach seinen Entwürfen konzipiert und 1981 fertiggestellt.

Die andere Wirkungsstätte des Architekten im Verbreitungsgebiet der Ausgabe „Neckar-Bergstraße“ des „MM“ war Edingen. Als Sanierungsbeauftragter arbeitete er hier 18 Jahre. „Er ist mit Herzblut bei der Sache“, lobte Grünen-Gemeinderat Gerd Brecht den Architekten, als dieser seinen Abschlussbericht vorlegte. Eine treffende Bemerkung, denn Götz setzte immer seine ganze immense Energie ein, wenn es etwas durchzusetzen galt, auch in fortgeschrittenem Alter. Oft gab es Anerkennung dafür, auch dass er nach wie vor mit seinem Porsche kam – kein seniorengerechtes Fahrzeug.

Die Trauerfeier für Lothar Götz findet am heutigen Donnerstag, um 12 Uhr in der Heidelberger Kirche St. Raphael statt. kba