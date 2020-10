Erinnerung digital und emotional

„In Zeiten von Corona muss ja auf vieles verzichtet werden, vor allem auf beliebte Veranstaltungen“, weiß Siegfried Wandt (Bild). Seit Jahren hält der in Altenbach wohnende begeisterte Filmer die verschiedenen Events der Region mit seiner Kamera fest. Und nun hatte er eine Idee: „Dass ich einige Filme hier aus der Region auf YouTube stelle, so dass die Menschen sich an den vergangenen Ereignissen erfreuen können.“

Dass solche Filme von früheren Ereignissen durchaus einen solchen Effekt haben und diese Freude bereiten können – in dieser Meinung sieht Wandt sich durch ein früheres Erlebnis bestätigt: „Den Fastnachtsumzug 2015 aus Friedrichsfeld habe ich mal vor einigen Jahren bei der Evangelischen Kirchengemeinde Friedrichsfeld gezeigt“, berichtet er: „Das Interesse war sehr groß.“

Lebhafte Diskussion

Doch nicht nur die Zahl der Interessierten hat ihn begeistert, sondern auch deren Reaktionen: „So in etwa: ,Das ist doch die Tochter von dem‘. Oder: ,Das ist doch Frau oder Mann sowieso.‘ Oder auch: ,Das ist doch der Karl, aber der lebt leider nicht mehr.‘ Auch nach dem Film gab es eine lebhafte Diskussion über die Teilnehmer des Umzuges.“

Ermutigt durch diese Erfahrung, hat Wandt nun folgende seiner Filme über Youtube ins Netz gestellt:

Schriesheim: St. Martins-Umzug aus dem Jahre 2012. Die Freischaltung erfolgt am 1. November ab 8 Uhr, Länge: 13:43 Minuten. Abrufbar über https://youtu.be/BpoUo3oOTQk

Friedrichsfeld: Fasnachtsumzug 2015, freigeschaltet ab 11. November, natürlich zur passenden, nämlich „närrischen“ Uhrzeit um 11.11 Uhr. Länge des Films: 46:50 Minuten. Zu sehen über https://youtu.be/FREmvitJGHY

Seckenheim: Fasnachtszug zum Ortsjubiläum „1250 Jahre Seckenheim“ 2016, freigeschaltet ebenfalls ab 11. November, 11.11 Uhr. Länge des Films 50:32 Minuten. Zu betrachten über https://youtu.be/5WuimwlRSr4 (Bild: Gerlinde Gregor)

