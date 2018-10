Erlös fließt in Möbelbau

Die Wiedereingliederungshilfe Talhof bietet nicht nur Menschen ohne Obdach eine Heimstätte, sie gewährte auch an diesem Abend dem Neuenheimer Kammerorchester auf der Suche nach einer Aufführungsörtlichkeit ein Domizil. „Als die Musiker bei mir nach einer Räumlichkeit für ein Konzert nachfragten, war ich dem Wunsch nicht abgeneigt“, informierte Günther Förster, der Leiter des Talhofs, wie der erste Kontakt mit dem Neuenheimer Kammerorchester zustande kam.

Seit der Talhof in einem seiner Häuser über eine gut ausgerüstete Bühne verfügt, wird diese gerne von Gruppen genutzt. Mit der Bereitstellung der Bühne und dem dazu gehörenden Equipment war ein Problem gelöst, das andere galt der Suche nach Sponsoren. Und die fand Förster bei den Rotariern Schriesheim- Lobdengau, bei Herzog und Partner sowie bei Hallermeier Sicherheitstechnik, Holzbau Grüber, Hans Beckenbach Sanitär, Pfeifer Bau, bei Heiße Bäcker und Pfeifer Abwasser. Alle waren sofort bereit, das Benefizkonzert finanziell zu unterstützen.

„Wir sind allen Sponsoren sehr verbunden“, dankte Förster. Der Erlös werde dem Talhof zukommen. „Dafür kaufen wir Holz und andere Materialien, um für unsere Bewohner neue Zimmermöbel anzufertigen“, nannte er den Verwendungszweck und gab die Bühne den 21 Laienmusikern frei. Gegründet wurde das Neuenheimer Kammerorchester, das unter dem Dirigat von Matthias Metzger steht, einem professionellen Musiker, 2007 als nichtprofessionelles Orchester.

An diesem Abend standen vier Werke bekannter Komponisten auf dem Programm, Streichersinfonien der Spätromantik. Eröffnet wurde das rund einstündige Konzert, zu dem sehr viele Musikfreunde kamen, mit der Symphonie As-Dur in fünf Sätzen von Hans Rott, einem Komponisten der Wiener Schule. Das Werk versprühte einmal Spritzigkeit und Lebhaftigkeit, verfiel dann in Melancholie, mit der es den Zuhörer auch zurückließ. Das zweite Werk war Carl Nielsen gewidmet, der seine Suite in drei Sätzen für Streichorchester erstmals und ohne großen Erfolg in Kopenhagen aufführte. Auch in diesem Stück waren depressive Elemente vorhanden, während der zweite Satz schon fröhlich klingt und der dritte fast heiter endet.

Im Werk von Frederick Delius, „Zwei Aquarelle“, konnte man Einflüsse von Richard Wagner heraushören, denen er jedoch seinen eigenen Stil aufgeprägt hatte. Das Werk „Aquarelle“, basierend auf dem Lied „Night on the Water“, arrangierte Delius erblindet und gelähmt mit Hilfe von Eric Fendy für Streichorchester. Das Konzert endete mit „Simple Synphonie“ von Benjamin Britten, das er selbst „eine nette kleine Schüler-Suite für Streicher“ nannte, doch damit wäre jeder Anfänger total überfordert. Nach diesem fulminanten Konzert werden sich die Bewohner bald über neue Möbel freuen dürfen. greg

Info: https://www.stadtmission-hd.de/hilfe_fuer_wohnungslose/talhof_schriesheim.php

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018