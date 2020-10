„Ernst der Lage nicht verkennen“

Der zentrale Satz steht auf Seite 5 der Verwaltungsvorlage: „Soweit heute absehbar, wird die Stadt Schriesheim die Corona-Krise mit einem ,blauen Auge‘ überstehen.“ Damit den Gemeinderäten bei ihrer Sitzung an diesem Mittwochabend jedoch nicht zu wohl wird, folgt gleich darauf, und zwar in Fettdruck, die Mahnung: „Die jetzt scheinbar günstige finanzielle Situation der Stadt darf nicht dazu verführen, den Ernst der Finanzlage zu verkennen.“

Nach einigen unguten Überraschungen im Etatbereich fasste der Gemeinderat vor einigen Jahren den Beschluss, dass die Verwaltung der Bürgervertretung etwa zur Mitte eines Jahres einen Budgetbericht über die finanzielle Situation der Stadt abgeben muss. In diesem Jahr dauert es bis Herbst, was aber auch sinnvoll erscheint, da erst jetzt die Folgen von Corona abschätzbar sind.

Diese betreffen die Schließung öffentlicher Einrichtungen und die Neuorganisation derer, die geöffnet blieben, die dadurch notwendige Neukonzeption vieler Gebühren und den Rückgang des Steueraufkommens durch den Lockdown vom Frühjahr. Dass Schriesheim trotz allem mit dem eingangs erwähnten „blauen Auge“ davon kommt, liegt vor allem an dem Rettungspaket des Landes sowie einer millionenschweren „Nachzahlung eines Steuerpflichtigen“, wie es in der Verwaltungsvorlage vieldeutig heißt.

Mehr Gewerbesteuer als geplant

So wird der Ansatz der Gewerbesteuer von vier Millionen Euro deutlich überschritten, und zwar um bis zu zwei Millionen. Auch der Anteil an der Einkommenssteuer wird in Schriesheim durch die Krise nicht negativ beeinflusst, obwohl die landesweiten Schätzungen von einem Minus von 3,3 Milliarden ausgehen.

Der größte Posten der laufenden Kosten, die Personalkosten, kratzen mittlerweile an der Zehn-Millionen-Euro-Marke. Da mehrere Planstellen nicht besetzt sind, liegen sie aber um 250 000 Euro unter dem Ansatz.

Andere Etatposten haben sich – unabhängig von Corona – verschlechtert. So werden die Einnahmen aus dem Holzverkauf drastisch sinken. Wegen der anhaltenden Trockenheit und dem Befall mit Schädlingen sind derzeit große Mengen Holz auf dem Markt, was zum Verfall der Preise führt. So hat Schriesheim den Einschlag vorerst zurückgefahren. Doch die Ausgaben für die Waldwirtschaft bleiben ja gleich.

Positiv sieht es bei den großen Investitionen aus, vor allem der Schulsanierung. „Die Maßnahme verläuft unter zeitlichen und finanziellen Gesichtspunkten planmäßig“, heißt es in der Vorlage. Bei anderen Projekten geht es dagegen jetzt erst los, etwa beim Neubau der Obdachlosenunterkünfte am Wiesenweg: Der Aufbau der Container soll spätestens im ersten Quartal 2021 beendet werden. Andere Investitionen wie die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr werden „dieses Jahr nicht erfolgen können“.

60 Millionen Euro an Investitionen

Die eingangs erwähnte Warnung von Stadtkämmerer Volker Arras hat nämlich einen realen Hintergrund: „Die Langfristplanung zeigt, dass bis 2030 Investitionen von mindestens 60 Millionen Euro bewältigt werden müssen.“ Und Arras fügt hinzu: „Diese Investitionen ergeben sich sämtlich aus Pflichtaufgaben. Es besteht also nicht die Möglichkeit, hier einzusparen oder zu streichen.“ Er nennt den Hochwasserschutz, die Straßensanierung und die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen.

Für die Stadtkasse, aber nicht nur dafür, ist ein lebendiger Einzelhandel also unverzichtbar. Doch damit sieht es auch in Schriesheim nicht mehr so rosig aus, wie manche Leerstände offenbaren. Im Januar hatte der Gemeinderat daher beschlossen, durch die imakomm Akademie GmbH aus Aalen ein Einzelhandelskonzept für Schriesheim sowie ein Nahversorgungskonzept für Altenbach ausarbeiten zu lassen.

Herzstück ist die vom Gemeinderat bereits am 24. Juni beschlossene Veränderungssperre für die Altstadt. Nunmehr muss der Erdgeschossbereich von Gebäuden der Nutzung durch Läden und Büros vorbehalten bleiben; Wohnnutzung ist erst ab dem ersten Obergeschoss zulässig.

In der Ratssitzung wird das Konzept nun erstmals öffentlich vorgestellt und danach ausgelegt, wie der Fachbegriff lautet. Bürger und Institutionen haben Gelegenheit, Anregungen und Einwände vorzutragen, über die dann am Ende noch einmal der Gemeinderat entscheidet.

