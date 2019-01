Erste Anzeichen für Konjunktur-Delle

Vier Millionen Euro für den Einstieg in die gut 20 Millionen Euro teure Sanierung des Kurpfalz-Schulzentrums – das ist der größte Brocken bei den Ausgaben im Schriesheimer Haushalt für 2019. Weitere Großprojekte warten schon im Hintergrund, so der Neubau eines Hochwasser-Rückhaltebeckens im Tal, der gut fünf Millionen Euro verschlingen wird. Das alles bei einer Konjunktur, die allmählich sichtbar nicht mehr in den Himmel wachsen wird.

Dennoch zeigten sich Bürgermeister Hansjörg Höfer und Stadtkämmerer Volker Arras beim gestrigen Haushaltsgespräch mit der Presse zufrieden mit dem Etat. Dessen Volumen steigt in diesem Jahr von 48 auf 58 Millionen, also um mehr als 20 Prozent. Allerdings wächst auch der Schuldenstand – von elf auf 17 Millionen, also um gut 50 Prozent.

Auch in diesem Jahr macht die Stadt nämlich 7,2 Millionen Euro neue Schulden. Erträglich bleibt dies dank der niedrigen Zinsen; ihren viel diskutierten Wiederanstieg hat Arras noch nicht bemerken müssen: Ende 2017 lag der Zinssatz bei 0,69 Prozent, ein Jahr darauf bei 0,73, also nur unwesentlich höher.

Einnahmeansatz knapp verfehlt

Allerdings wurde 2018 erstmals der Plan-Ansatz der Einkommenssteuer verfehlt, wenn auch nur um knapp 50 000 Euro. Arras sieht darin „erste Anzeichen, dass sich die Konjunktur abflacht.“ Höfer interpretiert dies eher demografisch: Geburtenstarke Jahrgänge würden das Arbeitsleben verlassen und in den Ruhestand gehen, daher auch weniger Steuer zahlen. Doch gleich, was die Ursache ist: „Wir sind uns dieser Entwicklung bewusst“, versichert Arras: „Doch wir sind auch sicher, unsere Aufgaben weiter erfüllen zu können.“

Zu diesen Aufgaben zählen die Investitionen, die mehr als zehn Millionen Euro betragen. Den größten Brocken benötigt natürlich die Sanierung des Gymnasiums; vier Millionen Euro sind dafür vorgesehen. „Die werden vor allem für Planungskoten gebraucht“, erläutert Arras. So müssen die Ingenieure ja klären, wo die Schüler während der Bauarbeiten unterrichtet werden können; der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung, Container an der Max-Planck-Straße aufzustellen, scheiterte Ende des Jahres am Widerstand des Anwohners und des Gemeinderates. Aus dem Bezug des Provisoriums für die Schüler während der Sommerferien kann also nichts werden.

Neues Rückhaltebecken nötig

Ein weiterer großer Brocken ist das Rückhaltebecken am Großen Stein, das ertüchtigt werden muss; 800 000 Euro sind dafür notwendig. „In diesem Jahr werden wir beginnen“, kündigt Arras an. Für den Neubau eines solchen Hochwasserschutzes in der Nähe des Waldschwimmbades fangen die Planungen erst ab. Dieses soll ab 2021 gebaut werden; Kosten: stolze fünf Millionen Euro.

275 000 Euro werden benötigt, um die Straße und den Parkplatz vor der Mehrzweckhalle zu erwerben – und damit ein einheitliches städtisches Gelände zu schaffen und so dort jenen Eigentümermix zu beenden, der den schlagzeilenträchtigen Bau der Mauer zwischen KSV und Mehrzweckhalle bedingt hatte.

Rund eine halbe Million kostet in den nächsten Jahren die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten. Zum einen gibt es dafür Zuschüsse, zum anderen sinken die Energiekosten: „Das wird sich amortisieren“, ist Arras überzeugt.

Für den Breitbandausbau jedoch sind noch keine Mittel vorgesehen. Allerdings stehen dafür 180 000 Euro an Haushaltsresten zur Verfügung.

Ein großer Posten sind die Personalkosten, die 9,4 Millionen Euro betragen – „eine Million mehr als im Vorjahr“, wie Arras vorrechnet. Ursache ist der weitere Ausbau von Kinderbetreuung und Schulsozialarbeit, aber auch die personelle Aufstockung des Bauamtes auf Grund der vielen großen Bauprojekte.

Nachdem der Bürgermeister den Etatentwurf gestern Abend in den Gemeinderat eingebracht hat, wird das Gremium am 27. Februar darüber diskutieren und abstimmen.

