„Erste Container da“

Bei Patrick Schmidt-Kühnle löst die Nachricht ehrliche Freude aus: „Endlich geht es los: Die ersten Container sind da!“, schreibt der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Stadt Schriesheim auf seinem „Freistunde.Blog“. Grund seiner Begeisterung für die „Mobilen Raumelemente“, wie sie offiziell heißen: Dies ist der erste Schritt zur 21,5 Millionen Euro teuren Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum. Die Container sind nämlich unerlässlich, da in ihnen der Unterricht des Gymnasiums stattfinden soll, während im Bestandsgebäude saniert wird.

Arbeiten dauern zehn Tage

Die Installation der 139 Container wird zehn Tage dauern und am Donnerstag, 19. März, beendet sein. Der Umzug der Schule in die Container soll dann in den Osterferien erfolgen. „Es kann sein, dass den Schülern das so gut gefällt, dass sie sagen: Da bleiben wir drin“, scherzt Höfer.

Die Container-Frage sorgte zum Jahreswechsel für Schlagzeilen. Die ursprünglich beauftragte Firma hielt den vereinbarten Termin zur Lieferung Ende November 2019 nicht ein. Daraufhin kündigte die Stadt den Vertrag mit ihr.

Wie sich die Verhandlungen mit der Firma abspielten, das berichtete Bürgermeister Hansjörg Höfer am Dienstagvormittag in seiner Rede auf dem Mathaisemarkt-Behördentag: „Wir saßen abends im kleinen Sitzungssaal des Rathauses“, erzählt das Stadtoberhaupt: „Jede Seite mit zwei Rechtsanwälten.“

Dabei habe ihn, so berichtet Höfer, einer der Anwälte der Firma aufgefordert, das von Franz Piva gemalte Wandgemälde vom mittelalterlichen Geschehen am Marktplatz von Schriesheim abzuhängen: „Er sagte, der auf dem Bild zu sehende Galgen sei ein Zeichen von hoheitlichem Denken.“ Über diese Äußerung kann Höfer sich noch heute sichtlich aufregen: „Das muss man sich in seinem eigenen Haus sagen lassen. Nach dem Motto: Frechheit siegt.“

Doch nicht ganz: Im neuen Jahr vergab der Gemeinderat den 2,5 Millionen Euro umfassenden Auftrag zur Lieferung der Container an eine andere Firma, KB aus Bayern. Und die begann vertragsgenau am Montag mit der Aufstellung der Container. Höfer: „Jetzt bin ich für das Projekt wieder guter Dinge.“

