Erster Sprung in die Fluten

Für das Wohl aller Badegäste hatte die IEWS im Vorfeld keine Kosten und Mühen gescheut und viel Geld in die Wassertechnik gesteckt. „Sie ist jetzt auf dem neuesten Stand der Technik“, informierte Doll. Zum Abschluss bemerkte er etwas ironisch, dass man an diesem Tag wahrscheinlich nicht das 6000. Mitglied begrüßen werde.

Mit Swing, Pop und Evergreens, wie „Everybody loves Sombody“ oder „Rolling in the Deep“ und „Feeling Good“ und „You are the Sunshine of my Life“ unterhielt die Strada Montana Big Band über den gesamten Tag hinweg die Gäste. Mit einer akrobatischen Vorführung auf dem Bock faszinierten die Voltigierkinder vom Schriesheimer Reit- und Fahrverein die Gäste. Die Zuschauer waren einfach begeistert. greg

