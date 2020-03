Erstes Volksfest der Region startet

Schriesheim.Mit der Krönung der neuen Weinkönigin beginnt an diesem Freitagabend der 441. Mathaisemarkt. Das ist heutzutage erst recht eine Erwähnung wert. Denn in Zeiten von Corona war nicht ausgemacht, ob die mit jährlich 100 000 Besuchern und einem Festzelt für 1700 Menschen größte Veranstaltung der Region stattfindet. Doch Bürgermeister Hansjörg Höfer betont am Donnerstag erneut: „Wir ziehen den Mathaisemarkt durch!“

Unbeeinträchtigt bleibt das Fest dennoch nicht. Sportler aus Nordirland, die am Sonntag zur Box-Matinee im Festzelt anreisen wollten, haben abgesagt; für sie springen Tschechen und – ausgerechnet – Schweizer ein. Absagen gibt es auch von Vereinen beim Festzug sowie von Betrieben für die Gewerbeschau.

Ansonsten bleibt – bislang – alles wie geplant. Bis 15. März verwandelt sich der sonst zum Parken genutzte Festplatz im Zentrum der 15 000 Einwohner zählenden Stadt in einen Vergnügungspark mit 50 Imbissbuden und Fahrgeschäften, allen voran das 40 Meter hohe Riesenrad. Zentrum des bunten Treibens ist das Festzelt, zum fünften Mal betrieben von der Firma Hamel, die seit gut 35 Jahren bereits auch auf dem Dürkheimer Wurstmarkt zu Hause ist. Ihr Publikums-Hit ist die Mallorca-Party am Dienstabend, auch diesmal mit Genre-Größen wie Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel oder Isi Glück.

Höhepunkt ist der Festzug am Sonntag, 14 Uhr, gestaltet von den Vereinen und Schulen; 2019 lockte er, wegen Sturms um eine Woche verschoben, trotz regnerischen Wetters 24 000 Besucher aus der Region an. Die 51 Motivwagen und Fußgruppen stehen diesmal unter dem Motto „Blick in die Zukunft – Schriesheim in seinem 1300. Jubiläumsjahr 2064“. Humorvolle, ja hintersinnige Darstellungen garantiert.

Auch große Sportveranstaltungen ergänzen das Programm, vor allem am Samstag der Straßenlauf, der alljährlich um die 1000 Teilnehmer anlockt. Auf der traditionellen Mittelstandskundgebung am Montag um 17 Uhr spricht der frühere Ministerpräsident Günther Oettinger.

Ein großes Thema ist erneut die Sicherheit. Nach den Ereignissen in Hanau und Volkmarsen werden nicht nur die großen, sondern alle Zufahrtsstraßen zum Festgelände mit Barrieren versehen. Feuerwehr und Rotes Kreuz errichten vor dem Rathaus ein „Desinfektionszelt“: Besucher mit Corona-Symptomen sollen hier umgehend separiert behandelt werden, von dafür ausgerüsteten und geschulten Kräften. Das Thema bleibt also doch präsent.

Info: Weitere Artikel und Bilder unter morgenweb.de/mathaisemarkt

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020