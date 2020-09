Erstmals ohne Weiss

Hartmut Haas (l.) und Karlheinz Spieß bei der Oechsle-Messung. © Schwetasch

Für die Schriesheimer Winzergenossenschaft ist der Herbst 2020 ein ganz besonderer in ihrer Geschichte, die in diesem Jahr exakt 90 Jahre zählt: Denn erstmals seit 23 Jahren steht die Lese nicht unter Leitung des Geschäftsführers Harald Weiss, der bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hat (wir haben ausführlich berichtet).

Die Organisation der Ernte liegt in diesem Jahr in den Händen des Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Spieß und des Aufsichtsratsvorsitzenden Winfried Krämer. „Wir beide machen das ehrenamtlich“, betont Spieß. Und quasi nebenbei, wie man hinzufügen darf. Denn beide sind ja im Hauptberuf selbstständige Landwirte und Winzer; sie haben also einen eigenen Betrieb zu führen und sind in der gegenwärtigen Ernte schon dadurch mächtig gefordert.

Neue Leute bringen auch neue Ideen. Spieß‘ Stellvertreter Hartmut Haas etwa hat eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. In ihr wird der Einsatz des Vollernters abgestimmt.

Die Keltermannschaft dagegen besteht aus dem bewährten Team. „Nur einen jungen Mann haben wir diesmal neu dabei“, so Spieß. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020