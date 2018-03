Anzeige

Bürgermeister Hansjörg Höfer hat eine positive Bilanz des 439. Mathaisemarktes gezogen. „Es hat keine größeren Probleme gegeben“, erklärte er in seiner Rede zur Eröffnung des traditionellen Rundgangs von Gemeinderat und Jugendgemeinderat am Samstag im Festzelt – „mit Ausnahme der üblichen kleineren Rangeleien“, wie er hinzufügte.

In diesem Jahr wurde der Mathaisemarkt von einer professionellen Sicherheitsfirma beobachtet. Deren Mitarbeiter waren nachts unterwegs und filmten auch den Festzug. Ihre Erkenntnisse sollen in die Ausarbeitung eines umfassenden Sicherheitskonzeptes für die Zukunft einfließen. „Die Zwischenbilanz lautet aber schon jetzt: Ihr macht im Großen und Ganzen alles richtig.“

Höfer würdigte vor allem die Polizei, die in Fünfergruppen eine starke Präsenz zeigte, was auch gut angekommen sei: „Vor Jahren noch wurden die Beamten als Spaßbremsen beschimpft, in diesem Jahr sagen viele: ‘Danke, dass Ihr da seid‘“. Höfers Dank galt aber auch dem Jugendgemeinderat, der seit Jahren Projekte gegen Alkoholmissbrauch fährt: „Es ist gar nicht so leicht, in der Aula vor Altersgenossen zu treten und zu sagen: Trinkt nicht so viel.“