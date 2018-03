„Es ist das völlig falsche Signal nach innen und nach außen“

Anzeige

„Sogar in Maikammer bin ich darauf angesprochen worden“, berichtet Karl-Heinz Spieß. „Man kann kaum mehr in die Heidelberger Straße gehen, ohne damit konfrontiert zu werden“, ergänzt Georg Bielig. In Schriesheim ist die Angelegenheit eben Gesprächsthema, für die Winzer jedoch mehr. Erzählt wird vieles, jedoch auch manch Falsches, wie sie meinen. Gemeinsam veranstalten sie daher gestern ein Pressegespräch bei einem der ihren, in der Weinstube von Wilhelm Müller.

Der Hintergrund: Auf der vom Bund der Selbstständigen (BdS) in seinem Gewerbezelt betriebenen Mathaisemarkt-Leistungsschau hat diesmal die Firma Pallhuber einen Stand, ein Großunternehmen für Weinvertrieb mit Sitz in der Pfalz. Das bringt die örtlichen Winzer auf.

Ohne Winzer kein Mathaisemarkt

„Wir sind keine Querolanten“, versichert Winfried Krämer, der Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft: „Auch wir freuen uns auf den Mathaisemarkt.“ Die Winzer brächten sich ja auch ein mit ihren Straußwirtschaften, aber auch ihren Fahrzeugen, ohne die der Festzug so gar nicht möglich wäre. Doch dieses Engagement werde ihnen zunehmend schwerer gemacht. „Die Straußwirtschaften leiden unter immer mehr Auflagen und Beschränkungen“, klagt Christina Majer, die selbst eine beliebte Straußwirtschaft betreibt.