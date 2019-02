„Es soll ein Fest der Demokratie werden“

Würde man in Schriesheim eine Umfrage starten, wer Anton Geiß war – man würde wohl oftmals ein hilfloses Achselzucken ernten. Dabei ist der Mann, der elf Jahre hier lebte und auf dem örtlichen Friedhof begraben liegt, eine Persönlichkeit von historischer Bedeutung für unser Bundesland: Von 1918 bis 1920 war er der erste Regierungschef Badens nach dem Ersten Weltkrieg. Aus Anlass seines 75. Todestages am 3. März erinnert die Stadt Schriesheim mit einer Feierstunde im Historischen Zehntkeller an Geiß.

Die große Stunde des in Mannheim wirkenden Sozialdemokraten schlug im November 1918. Als mit Ende des Ersten Weltkrieges das Versagen der alten Mächte aus Adel und Großbürgertum offenkundig war, da wurde Geiß Chef der Provisorischen Regierung Badens. Im Jahr darauf wählte ihn die Verfassungsgebende Versammlung als Nachfolger des abgesetzten Großherzogs zum Oberhaupt des neu geschaffenen Badischen Freistaates mit dem beeindruckenden Titel „Staatspräsident“.

Neubeginn ohne Blutvergießen

In den schweren politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten verantwortete Geiß den Übergang von Monarchie und Obrigkeitsstaat zur parlamentarischen Demokratie; die Revolution in Baden forderte kein einziges Todesopfer. Den Regeln der Demokratie unterwarf er sich auch selbst: Als bei den Wahlen 1920 seine Partei den ersten Rang verlor, trat er als Präsident zurück – im Volke hoch geachtet, wovon sein Spitzname „Roter Großherzog“ lange zeugte.

Danach zog er sich aus der Politik zurück, ging von Karlsruhe nach Mannheim, wechselte schließlich nach Schriesheim. Seit dem Tode seiner Frau Karoline 1935 lebte er im ersten Stockwerk des Hauses Heidelberger Straße/Ecke Kirchstraße. Er starb am 3. März 1944 und wurde auf dem Schriesheimer Friedhof beigesetzt; heute ist das Grab ein Ehrengrab der Stadt, gepflegt vom SPD-Ortsverein. Seit 2016 erinnert eine Tafel an dem Haus in der Altstadt an den prominenten Bewohner.

Ansonsten ist die Erinnerung an den Staatsmann in Schriesheim und darüber hinaus eher spärlich. Zu befürchten war, dass auch sein 75. Todestag am 3. März ohne große Beachtung verliefe. Professor Bernd Braun von der Heidelberger Gedenkstätte Reichspräsident Ebert, der sich intensiv mit Geiß beschäftigt hat, ergriff daher die Initiative und trat an die Stadt Schriesheim heran. „Ich war sofort begeistert“, bekennt Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern: „Geiß war ein Vorkämpfer der parlamentarischen Demokratie und der deutsch-französischen Freundschaft“, begründet er.

Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Torsten Filsinger organisierte Höfer in kurzer Zeit einen Festakt, lud natürlich auch Geiß‘ Nachfolger Winfried Kretschmann ein. Doch der musste auf Grund der Kurzfristigkeit der Einladung wegen eines anderen Termins absagen; in seiner Vertretung kommt jedoch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

Beginn der Feierlichkeiten am Sonntag, 3. März, ist um 14 Uhr mit einer Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Neben Höfer spricht hier auch Axel Breininger, Vorsitzender des Schriesheimer Ortsvereins der SPD, der Partei von Geiß. Gegen 15 Uhr verlagert sich das Geschehen in den Historischen Zehntkeller. Neben Höfer und Ministerin Bauer sprechen hier zwei Historiker: Martin Furtwängler, der 2015 die Lebenserinnerungen von Geiß herausgegeben hat, zur Biographie, Bernd Braun über die Reisen des Präsidenten durch das badische Land.

„Ich bin der Stadt Schriesheim sehr dankbar für diese Veranstaltung“, sagt der Historiker. Sie sei gerade heutzutage wichtig, da von einigen politischen Kräften eine Änderung der Erinnerungskultur gefordert wird. Der Gedenktag soll daher „ein Fest der Demokratie werden.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019