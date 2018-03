Essen angebrannt: Wehr im Einsatz

Anzeige

Zu einem Zimmerbrand sind Feuerwehr Schriesheim und Rettungsdienst am Montag um 21.20 Uhr an den Schillerplatz in Schriesheim gerufen worden. Laut Meldung der Leitstelle handelt es sich um einen Brand im Bereich des betreuten Wohnens. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Bereich geräumt, und die Bewohner befanden sich auf der Straße, heißt es in der Pressemeldung der Feuerwehr weiter.

Nach einer ersten Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um angebranntes Essen. Dennoch war die Wohnung stark verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz betrat und belüftete sie. Die Bewohnerin blieb unverletzt.

Der Schaden war gering (Topf), und die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Von der Feuerwehr waren 21 Personen und vier Fahrzeuge im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit fünf Personen und drei Fahrzeugen vor Ort, die Polizei mit fünf Beamten und drei Streifenwagen. Bereits kurz nach 22 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. red