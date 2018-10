Laden ein zum „Essen wie Gott in Frankreich“: Claudia Ebert, Jürgen Opfermann, Martha Berg. © Gregor

Nicht nur in Frankreich, auch in Schriesheim kann man göttlich schlemmen. Dafür sorgen der Partnerschaftsverein Schriesheim-Uzès und Jürgen Opfermann am Freitag, 9. November, ab 18 Uhr im Restaurant mit dem schlichten Namen „Das Gasthaus“. Für Feinschmecker und Liebhaber der gehobenen französischen Küche wird der Koch ein Mahl zaubern, das den Gaumen umschmeicheln soll.

Es ist bereits das achte Mal, dass der Verein zu diesem kulinarischen Erlebnis einlädt. Die Idee dazu hatte 1992 die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Claudia Ebert. Gastgeber war damals das Hotel Adler, und das nicht ohne Grund. Denn dort war ein Franzose Küchenchef, der sehr genau wusste, was eine „haute cuisine“ bieten muss.

In diesem Jahr ist Jürgen Opfermann Gastgeber. „Alles was serviert wird, ist garantiert regional und natürlich frisch“, versichert er. Es wird eine Liebeserklärung an das Gastland Frankreich sein. Die Geschmacksnerven werden mit Vorspeisen wie Fisch, Fleisch und Antipasti auf das bevorstehende Feuerwerk eingestimmt. Es folgen zweierlei Tomatensüppchen, in gelber und roter Farbe, die gemeinsam im Teller sind und sich trotzdem nicht miteinander verbinden. „Das ist eine witzige Sache“, bemerkt Opfermann, man habe an diesem Effekt recht lange getüftelt.

Süßer Abschluss

Am Büfett stehen zweierlei Wildschwein, entweder aus der Keule oder dem Rücken, und marinierte Lammhüfte. Für die Vegetarier gibt es panierten gebackenen Schafskäse auf tomatisiertem Gemüse. Zum Nachtisch serviert Opfermann dunkle Mousse au Chocolat mit einer weißen Sauce mit Tonkabohnen, einem Gewürz aus Südamerika, mit dem süßen Aroma der Vanille, das Sterneköche gerne in der Haute-Cuisine nutzen. Käse rundet das Festmahl ab.

Das Menü kostet 41 Euro, Getränke gehen extra. An diesem Schlemmerevent aller Sinne können maximal 70 Personen teilnehmen, die an acht bis zehn Tischen sitzen. Jürgen Opfermann bittet um eine verbindliche Zusage zu „Essen wie Gott in Frankreich“ am 9. November um 18 Uhr im „Das Gasthaus“ Schillerstraße 11. greg

Info: Kontakt online: www.dasgasthaus.net

