Experten gewähren Einblicke in ihr Tun

Bereits das sechste Mal in Folge kamen die Jäger und Jagdhornbläser aus der Region mit den Schützen zum alljährlichen Treffen im Schriesheimer Schützenhaus zusammen. Die Veranstaltung war wie immer frei zugänglich für Besucher, um jedem Interessierten einen Einblick in das Jägerleben und den Schützenverein zu ermöglichen.

Besondere Attraktion waren dieses Jahr vor allem die zahlreichen Präparate von heimischen Wildtieren, welche die Jäger für die Besucher vorbereitet hatten. Diese sollten insbesondere dazu dienen, den Gästen die verschiedenen Wildtiere in Lebensgröße zu zeigen, die man sonst nur selten in freier Wildbahn zu Gesicht bekommt.

Einen weiteren Höhepunkt bildete die Jagdhundevorführung, bei der die Besucher das Ergebnis von drei Jahren Jagdhundeausbildung bewundern konnten. Dazu gehörte unter anderem das „Laut geben“, bei dem die Hunde darauf trainiert sind, zu bellen, wenn sie im Wald ein geschossenes Wildtier gefunden haben.

Anschließend wurde natürlich auch das für Jagdhunde typische Apportieren vorgeführt. „Wichtig ist, dass der Hund die Beute nicht zerdrückt“, erklärte einer der Jagdhundeführer bei der Vorführung. Dafür werden die Hunde speziell trainiert. Das Ergebnis dieser harten und langen Ausbildung demonstriert der Jagdhundeführer, als er am Ende seinem Hund ein gekochtes Ei zwischen die Zähne gibt und es kurz darauf unbeschadet wieder entgegen-nimmt.

Jagen für die Nachhaltigkeit

„Jagen bedeutet nicht nur Tiere totschießen, sondern hat vor allem etwas mit Nachhaltigkeit zu tun“, erklärte Steffen Vree, der Leiter des Schriesheimer Jagdstammtisches. Durch die Jäger werden die Wildtierbestände auf einem gesunden Niveau gehalten, so dass auch die Bäume in den lokalen Wäldern eine Chance haben nachzuwachsen. Besonders kleine Sprösslinge werden nämlich sonst oft gefressen, bevor sie überhaupt erst zu Bäumen heranwachsen können.

Selbstverständlich bot auch der Schützenverein selbst einige Attraktionen für die Besucher. So hatten die Gäste die Möglichkeit bei Interesse mal mit einem Luftgewehr oder sogar einem Kleinkalibergewehr zu schießen. Auch die Kleinen kamen an diesem Nachmittag beim Kinderschminken voll auf ihre Kosten. Schließlich gaben die Jagdhornbläser noch ihr Können in einigen Stücken zum Besten. Als besondere kulinarische Spezialität gab es außerdem Wildschweinfleischkäse, den die Jäger eigens für diesen Tag besorgt hatten.

Da dieses Jahr ein Samstag für das Ereignis gewählt worden war, konnten die Besucher nach dem offiziellen Programm den Nachmittag und Abend noch gemütlich im Schützenhaus ausklingen lassen. tjr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018