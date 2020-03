Extravagante Mode steht im Vordergrund

Wo einst in der Schriesheimer Friedrichstraße 27 Teppiche veräußert wurden, ist vor einigen Monaten ein Second-Hand-Laden eingezogen. Er unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass dort ausgefallene und extravagante Mode angeboten wird. „Es sind alles Einzelstücke“, versichert die Jungunternehmerin Astrid Czajkowski, die gemeinsam mit Lydia Ehmann und Sarah Kuntermann der Second-Hand-Boutique mit dem Namen Luis & Luise eine ganz persönliche Note verleiht.

Ein erster Blickfang sind bereits die Schaufenster, die die Passanten dazu animiere, davor stehenzubleiben. Was da sofort ins Auge fällt, ist eine elegant gekleidete Schaufensterpuppe. Das Innere des Modegeschäfts gleicht mit seiner behaglichen Couch einem gemütlichen Wohnzimmer, in dem die drei Damen ihren Kunden gerne zur Beratung noch einen Kaffee anbieten. Die Inhaberin weist darauf hin, dass sie neben nostalgischen Outfits auch Fair-Trade-Produkte wie Kaffee, Tee, Limonade und Kekse im Angebot hat – eine Erweiterung ist geplant.

Czajkowski hatte schon als Kind eine Schwäche für Mode. „Ich wollte eigentlich Modedesign studieren, aber mein Zeichnen war zu schlecht, und zur Schneiderin hatte ich auch kein Talent“, lacht sie. Aber trotzdem habe sie immer etwas mit Mode machen wollen.

Als eine große Leidenschaft nennt sie das Stöbern auf Flohmärkten. „Für mich haben diese Kleidungsstücke einen besonderen Charme, sie können Geschichten erzählen, was neu gekauftem Sachen fehlt“, fasst sie ihre Begeisterung für Second-Hand in Worte. Als sie dann erfuhr, dass der Teppichladen schließen würde, griff sie zu und mietete das Geschäft kurzerhand an. Der erste Warenbestand stammte aus ihrer Kaufleidenschaft von Flohmärkten, andere Teile kamen von Freunden und Verwandten, waren aber auch Ankäufe von Bürgern. „Das muss aber in unsere Kollektion passen und kann auch etwas ausgefallen sein“, betont sie. So findet man auf den Kleiderstangen beispielsweise Hosen aus den Siebzigern oder Kostüme, Kleider und Blusen mit Schulterpolstern. Weiter gibt es Schuhe, Halstücher, Hüte und Handtaschen.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr; Samstag von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. greg

