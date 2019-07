Fadime Tuncer ist jetzt Erste Vize-Bürgermeisterin

Neue Erste Bürgermeister-Stellvertreterin der Stadt Schriesheim ist Fadime Tuncer. In geheimer Wahl setzte sich die Stadträtin der Grünen Liste in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend mit 16 zu zwölf Stimmen gegen Michael Mittelstädt durch. Der CDU-Fraktionschef wurde in einem weiteren Wahlgang jedoch nahezu einstimmig zum Zweiten Stellvertreter gewählt.

Die Spannung im Ratssaal des Rathauses ist gestern Abend mit Händen zu greifen. Eine Frau im Publikum fühlt sich an den Urnengang am Abend zuvor in Straßburg erinnert: „Spannung wie gestern bei Frau von der Leyen“, lacht sie.

Und ähnlich wie dort ist es möglicherweise eine Rede, die den notwendigen hauchdünnen Vorsprung bringt. „Ich bin seit zehn Jahren Mitglied im Gemeinderat und im Kreistag“, betont Tuncer, verweist auf die Ehrung des Gemeindetages, die sie dafür im Rahmen eines vorherigen Tagesordnungspunktes erhält: „Ich bin unendlich stolz darauf.“ Ihr Amt übe sie „mit Herzblut“ aus, sei gern in Schriesheim unterwegs, um Anliegen der Bürger aufzunehmen: „Weil Schriesheim mir wichtig ist.“

Ihre Kandidatur als Erste Bürgermeister-Stellvertreterin begründet sie mit ihrem Ergebnis bei der Kommunalwahl: „Die vielen Stimmen der Wählerinnen und Wähler sehe ich als Auftrag, mich auf einer weiteren Ebene des Engagements einzubringen.“ Dafür sei sie „hoch motiviert“. Und als Ziel ihrer künftigen Arbeit formuliert sie, „wieder Harmonie ins Gremium zu bringen“: „Ich möchte allen eine vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit anbieten.“ Und so schließt sie mit einen Appell: „Es geht um Schriesheim. Lassen Sie uns Schriesheim gemeinsam voranbringen!“

„Ihr kennt mich seit 2007“, beginnt im Anschluss Michael Mittelstädt seine weit kürzere Vorstellungsrede unter Verweis auf den Beginn seiner Ratsmitgliedschaft: „Ich denke, man spürt: Ich brenne für meine Aufgabe“, betont der bisherige Zweite Bürgermeister-Stellvertreter: „Und dies möchte ich gerne als Erster Stellvertreter fortsetzen.“

Auch Mittelstädt verspricht dem Gremium, „Gräben zuzuschütten“: „Ich war Gründer und viele Jahre Vorsitzender der Raubritter. Als Sportler bin ich Teamplayer.“ Insofern wolle er es in den kommenden Jahren „hinkriegen, dass wir hier wieder ein Team sind.“

Nach diesen „beeindruckenden Reden“, wie Bürgermeister Hansjörg Höfer urteilt, erfolgt die geheime Abstimmung: Dabei votieren 16 Mitglieder für Tuncer, zwölf für Mittelstädt. Da die grüne Fraktion und der grüne Bürgermeister zusammen über zehn Stimmen verfügen, müssen mindestens sechs Mitglieder anderer Fraktionen oder Gruppierungen für Tuncer gestimmt haben.

Bei der anschließenden Wahl des zweiten Stellvertreters kandidiert Mittelstädt – wie angekündigt – erneut, hat nun keinen Gegenkandidaten; sogar auf eine geheime Wahl wird verzichtet. Bei der offenen Abstimmung enthält sich allein Grünen-Stadtrat Wolfgang Fremgen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019