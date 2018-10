Fähigkeiten früh fördern

Die Delegation des Gymnasiums nimmt die Auszeichnung entgegen. © KGS

Das Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim (KGS) hat erneut die Zertifizierung „MINT-freundliche Schule“ erhalten. „Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler sind Erfolgsgaranten – sowohl für die Schüler als auch ökonomisch betrachtet“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann bei der Ehrung in Reutlingen. Landesweit wurden 81 Schulen mit dem Signet ausgezeichnet. Eine Delegation des KGS, bestehend aus den Schülern Malina Bickel und Philipp Diehl (Teilnehmer der Robotik-AG) sowie Oberstudienrätin Christin Seilheimer (MINT-Beauftragte), nahm die Urkunde entgegen.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Label „MINT-freundlich“ ist für weitere drei Jahre verliehen worden und bescheinigt der Schule ein überdurchschnittliches Engagement in diesem Bereich. Die Jury der Initiative berücksichtigte die Weiterentwicklung in den Bereichen unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote, Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, Berufsinformation, Teilnahme an Wettbewerben sowie Förderung von Mädchen.

Mit Experimentiertag gepunktet

Für die Auszeichnung waren laut Christin Seilheimer zwei Schwerpunkte entscheidend: zum einen der Testlauf Monoedukation im Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT), den die Lehrerin mit der PH Heidelberg veranstalte. Ziel sei die Förderung von Mädchen. Zum anderen habe das KGS mit dem Konzept eines Experimentiertages für Zehntklässler gepunktet. Die Ehrung sei der Verdienst engagierter Kollegen, freute sich Schulleiter Jürgen Sollors: „Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“ red

