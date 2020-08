Fahrt zum Branich läuft noch nicht reibungslos

Ein Bewohner des Branich in Schriesheim musste am Montag auf seinen Sauerbraten zum Mittagessen warten. Der Malteser-Lieferant stand mit seinem Kleinwagen um kurz nach 12 Uhr ratlos vor der gesperrten Auffahrt ins Wohngebiet. Die Nachricht, dass die enge Straße zwischen 8 und 18 Uhr für eine Woche wegen Baum- und Sanierungsarbeiten dort am Hang nur in drei kurzen, halbstündigen Zeitfenstern

...