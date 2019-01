Fasching für Kinder kann stattfinden

Der traditionelle Kinderfasching des Kraft-Sport-Vereins (KSV) Schriesheim kann nach einem Jahr Pause in diesem Jahr wieder stattfinden, und zwar am 17. Februar. Wie der KSV-Vorsitzende Herbert Graf und Stadtkämmerer Volker Arras gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, sei dies „in einem sehr freundschaftlichen und konstruktiv geführten Gespräch“ zwischen Verein und Stadt erreicht worden.

Der KSV hatte gefordert, bei der Veranstaltung die Bewirtung der Kinder selbst zu übernehmen, um dadurch die zur Deckung der Kosten dringend notwendigen Einnahmen erwirtschaften zu können. Doch es gab ein Problem: Aus Sicherheitsgründen war die Tür zwischen KSV-Halle und Mehrzweckhalle vor Jahresfrist zugemauert worden; sie müsste zu diesem Zweck eigens wieder geöffnet werden.

Mauerwerk wird abgebaut

Die Stadt Schriesheim hat dieser Lösung nun zugestimmt, um die Veranstaltung zu ermöglichen. Der KSV wird dies von einem Handwerker, der Mitglied dieses Vereins ist, selbst erledigen lassen.

Der Durchgang hatte geschlossen werden müssen, um beim Rhein-Neckar-Kreis die Erteilung einer sogenannten „Abgeschlossenheitsbescheinigung“ zu erreichen. Da das Landratsamt über diesen Antrag der Architekten noch nicht entschieden hat und die „Abgeschlossenheit“ damit auch noch nicht in Kraft ist, konnte die Stadt Schriesheim der Öffnung der Tür zustimmen.

In der Pressemitteilung heißt es: „Der KSV und die Stadt Schriesheim freuen sich, dass durch diese unbürokratische Lösung die beliebte Veranstaltung stattfinden kann.“ -tin

