Es ist eine Punktlandung. „Wir werden um 21 Uhr fertig sein“, zeigt sich Christian Wolf im Vorfeld überzeugt. Der erfahrene Fraktionschef der Grünen Liste sollte Recht behalten. Zwei Minuten vor der selbstgesetzten Marke ist die Nominierung der 26 Kandidaten zur Gemeinderatswahl abgeschlossen. Und mit einem eindeutigen Ergebnis: Sämtliche Bewerber werden einstimmig bestätigt – und dies in geheimer Wahl.

Das ist aber auch zu erwarten, weil die Bewerber den Großteil der 28 stimmberechtigten Anwesenden darstellen; als ein Gruppenbild geschossen wird, ist der große Saal im „Hirsch“ nahezu leer; nur vier bleiben sitzen, sind keine Kandidaten.

Außer Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch, die nach fraktionsinternen Auseinandersetzungen verzichtet hat, sowie dem nachgerückten Ursenbacher Bernd Trotte treten alle amtierenden Räte wieder an, also sechs von derzeit acht.

Stadträte auf ersten fünf Plätzen

Fünf bilden einen geschlossenen Block an der Spitze der Liste. „Nicht, weil wir dies wollten“, versichert Wolf, der um den möglichen Eindruck weiß, „sondern weil Ihr das so gewünscht habt“, begründet er dies unter Hinweis auf die übrigen Kandidaten: „Wir sind eben das Gesicht der grünen Politik in Schriesheim.“

Ein wichtiger Punkt in Wolfs Eingangsstatement: „Wir Stadträte, die wieder kandidieren, bringen fast 100 Jahre Erfahrung auf die Waage“, rechnet er vor: „Eine wahnsinnige kommunalpolitische Erfahrung – einmalig in der Region, auf jeden Fall in Schriesheim.“ Gleichwohl ist Wolf darauf bedacht, auch die Innovationen auf der Liste darzulegen: 15 der 26 Kandidaten seien Neueinsteiger, zehn unter 40, Mütter und Väter von insgesamt 50 Kindern: „Die nächste Generation klopft schon an die Tür des Gemeinderates.“

Jeweils die Hälfte der Kandidaten sind Frauen und Männer, auf der Liste jedoch bewusst nicht im Reißverschlussverfahren. Und Wolf sagt: „Wir sind die Fraktion der Selbstständigen.“ Ein Drittel der Bewerber ist im Gesundheitswesen tätig.

Wolf selbst ist nicht Spitzenkandidat; da er in seinem Heimatstadtteil Altenbach kandidiert, steht er auf dem ersten Altenbacher Platz 22. Er ist seit 35 Jahren Mitglied im Rat, davon seit 21 Jahren als Fraktionschef. Seit immerhin 30 Jahren begleitet ihn Robert Hasenkopf; er rangiert auf Platz 1 als Spitzenkandidat.

Manche Kandidaten sind familiär mit Politik verbunden: Peter Kling ist Sohn des renommierten CDU-Rates Heinrich Kling, Gerlinde Edelmann Frau des früheren CDU-Rates und Ortsvorstehers Thomas Edelmann, Ralf Holtzmann Sohn des einstigen Bürgermeisters von Wilhelmsfeld.

Programmatische Aussagen werden an diesem Abend bewusst nicht vorgenommen. Nur so viel: Hauptthemen des grünen Wahlkampfes werden „Transparenz und Bürgerbeteiligung“. „Die Bürger wollen beachtet und gehört werden“, betont Wolf: „Und wir werden dafür sorgen!“ Robert Hasenkopf ist guten Mutes: „Politik macht mir derzeit so viel Spaß wie seit langem nicht.“

