Fast einmütig für Solarpark

„Das ist eine klassische win-win-Situation“, formuliert Wolfgang Fremgen. Der Grünen-Stadtrat fand in der Gemeinderatssitzung viel Lob für den Plan, eine „Freiflächenanlage“ mit Photovoltaik-Paneelen auf einem Feldstück zwischen Schriesheim und Leutershausen zu errichten. Es gebe keine geschützten Tier- und Pflanzenarten in dem Gebiet, zudem gelte es wegen des sandigen Bodens als ertragsschwach.

Die Betreiber sind Privatleute, die eine Gesellschaft „Solarpark Schriese GmbH & Co. KG“ gründen und das Projekt durch „Crowdfunding“, also viele kleine Einzelbeteiligungen, finanzieren wollen. Weil für die Anlage im Gewann „Stahlbühl“ ein eigener Bebauungsplan sowie die teilweise Änderung des Flächennutzungsplans nötig sind, haben die künftigen Firmenchefs bereits im Rathaus erklärt, sämtliche Kosten des Verfahrens tragen zu wollen.

Fremgen geriet ins Schwärmen, sprach von Einsparung von CO2, vom städtischen Klimaschutzkonzept, davon, dass es keinen „klassischen Zielkonflikt“ zwischen Landwirtschaft und Klimaschutz gebe.

„Auch uns sind die Vorzüge der Photovoltaik hinlänglich bekannt“, konnte sich CDU-Stadtrat Frank Spingel eine kleine Spitze nicht verkneifen, erklärte für seine Fraktion aber ebenfalls die Zustimmung. SPD-Faktionschef Sebastian Cuny freute sich über das Engagement des privaten Betreibers und erklärte sich mit dem Standort einverstanden.

Die Mehrheit der Freien Wähler, vertreten von Bernd Hegmann, war derselben Ansicht; als Einzige stimmte Jutta Becker dagegen. „In einer dicht besiedelten Gegend wie unserer“, begründete sie, „werden Flächen für Kulturlandschaft immer weniger.“ Lieber sollte man ungenutzte Dachflächen verwenden.

Parkchaos verhindern

Zweites wichtiges Thema war eine neue Satzung, die fast flächendeckend in der Kernstadt und in Altenbach zur Anwendung kommen soll. Geregelt wird darin, so hieß es in der Verwaltungsvorlage, die „Erhöhung der Stellplatzverpflichtung“.

Das Regelwerk will „die öffentliche Verkehrsfläche vom ruhenden Verkehr“ entlasten. Heißt: Parkende Autos sollen von den Straßen auf die Grundstücke verlegt werden. Statt wie früher pro Wohnung nur einen Stellplatz vorzuschreiben, ist nun die Größe der jeweiligen Wohnungen maßgebend, aus denen sich Werte wie 1,3 Plätze errechnen, die dann ab- oder aufgerundet werden.

Absicht der Neuregelung ist zudem, „gefangene“ Parkplätze zu verhindern, also solche, bei denen das hintere Fahrzeug „eingeparkt“ wird: Sie sollen nicht mehr als Stellplatz angerechnet werden können. Von der Regelung ausgenommen sind Ein- oder Zweifamilienhäuser.

Die Abstimmung hatte etwas von der „Reise nach Jerusalem“: Ständig verließen Mitglieder ihre Plätze, um wegen Befangenheit im Zuschauerraum Platz zu nehmen; auch Bürgermeister Hansjörg Höfer war mal dran und wurde von SPD-Stadträtin Irmgard Mohr vertreten, und bei einem Tagesordnungspunkt blieben nur noch ganze zwölf Stadträte an den Fraktionstischen sitzen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018