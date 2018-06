Fast vier Jahre nach dem Brand darf neu gebaut werden

Anzeige

Tausende von Autofahrern passieren und kennen daher diese Stelle, nun kann die durch ein Feuer in der Nacht auf den 30. November 2014 entstandene Baulücke endlich wieder komplett geschlossen werden: Einstimmig genehmigte der Technische Ausschuss des Schriesheimer Gemeinderates am Montagabend den Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses in der Talstraße 92.

Der Bauherr plant die Errichtung eines 11,5 mal sieben Meter großen Wohnhauses mit zwei Vollgeschossen und einem ausgebauten Satteldach von 45 Grad Neigung. Die Firsthöhe liegt bei elf Metern, das Gebäude wird traufseitig zur Talstraße hin ausgerichtet. „Es ist ein Haus ohne großen Firlefanz“, formulierte Beate Kreis vom Bauamt, „ohne Gauben und ohne sonstige Anbauten.“

Im vergangenen Jahr hatte das Gremium schon einmal über dieses Ansinnen beraten, dabei allerdings einen „größtmöglichen Abstand des Gebäudes zu dem vorhandenen Gehweg“ gefordert, um dessen Verbreiterung zu erreichen. Die Verhandlungen mit dem Bauherrn ergaben nun einen Abstand des Gebäudes von der Grundstücksgrenze von 65 bis 72 Centimeter.