Faszination Bergwerk

Wenn das Schriesheimer Besucherbergwerk „Anna Elisabeth“ in die historischen Stollen lockt, lassen sich die Kinder von versierten Bergführern gerne unter Tage führen. In eine Vergangenheit, die von schwerer und harter Arbeit geprägt war.

Zwei Fachkundige brachten den Gästen die Geschichte des Bergbaus im Mittelalter altersgerecht näher. An Berggeister glaubten die aufgeklärten Kinder zwar nicht, aber mach einer hoffte im Geheimen doch, einen Schatz zu entdecken. „Vielleicht finde ich Gold“, überlegte der siebenjährige Max, der mit seinen Geschwistern Noah (11) und Lilly (6) aus dem englischen Kingston nach Schriesheim reiste, um die Großeltern zu besuchen. Ebenso wenig Angst vor Geistern und anderen Ungeheuern hatte auch der siebenjährige Jona. Außer „vielen Steinen“ erwartete er nichts.

Die erste Gruppe führte der Amerikaner Gregory Kirby, was besonders die kleinen Engländer freute, konnten sie ihn doch in ihrer Muttersprache befragen. Mit Umhang und Helm ausgerüstet, begab sich die Truppe in den Stollen. Spätestens an den überhängenden Felswänden wussten alle, warum sie einen Helm tragen mussten. Sie erfuhren etwas über die harte Arbeit der Bergleute und auch, dass es unter Tage eine Rangordnung gab. So war die Arbeit des „Huntsstößers“ eine nicht nur körperlich schwere, sondern auch eine unbeliebte und schlecht bezahlte Beschäftigung, während der „Hauer“ eine Art Vorrangstellung genoss.

Unter Tage gab es natürlich auch Ratten. Was heute so manchen gruselt, war so etwas wie eine Lebensversicherung für die Bergleute. Denn der feine Instinkt der Tiere warnte die unter Tage hart arbeitenden Menschen vor Felseinstürzen. Verließen die Ratten fluchtartig einen Stollen, so hieß es: Beine in die Hände nehmen und nix wie raus. Und die Zipfelmützen der Bergleute waren kein Modeschnickschnack, sondern dienten mit Stroh ausgestopft als Helm.

Über steile Treppen ging es dann hinab in das mittelalterliche, tiefer gelegene Silberbergwerk. Durch einen schmalen Spalt gelangte die Gruppe in eine größere, rund 20 Meter hohe Kammer. Von der Decke tropfte es, an den Wänden haben sich im Laufe der Jahre weiß schimmernde Kalkablagerungen gebildet. Von einer Aussichtsplattform bot sich den Gästen ein beeindruckender Blick in die Weite und Tiefe des Berges. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019