Feiern mit Soul und Blues

Von unserer Mitarbeiterin

Gerlinde Gregor

Soul, Modern Blues und der Zauber des amerikanischen Südens der 1950er und 1960er Jahre beherrscht am Samstagabend den Zehntkeller und versetzt das Publikum in Verzückung. Der Schriesheimer SPD ist es gelungen, für ihren traditionellen Kulturabend die angesagte Band „Magnolia“ zu engagieren.

In seiner Begrüßung verspricht Vorsitzender Axel Breinlinger dem Publikum einen unvergesslichen Abend: „Ihr werdet den Eintrittspreis nicht bereuen.“ Er rät dem Publikum, sich bequem zurückzulehnen und entspannt der Musik zu lauschen. „Leider konnte ich keine Clubsesselbestuhlung für heute Abend durchsetzen“, flachst er, bevor er die Bühne wieder freigibt.

Gelungene Mischung der Stile

Bandleader Konrad Fink, der am Bass steht, stellt erst einmal seine Kollegen vor: Drummer Klaus Pelzer und den Gitarristen Jürgen Schultz, genannt Mojo. „Wir spielen das erste Mal in Schriesheim und im Zehntkeller“, begrüßt er sein Publikum.

Was die Band an diesem Abend für das Schriesheimer Publikum im musikalischen Gepäck hat, das ist eine Mischung aus Jazz, Country und südamerikanischen Blues, in dessen Mittelpunkt der amerikanische Musiker J. J. Cale steht. Das zeigt sich gleich in der Ballade „Magnolia“, die der Band den Namen gab. Es ist ein Stück, in das der Komponist das gesamte Flair des amerikanischen Südens hineingepackt hat.

Dann kommt er, der Star des Abends, der Sänger mit unverkennbarer Stimme: Winston Dyer, vom Bandleader als „Super Gangster“ angekündigt. Er springt auf die Bühne und begrüßt die Gäste auf echt Monnemerisch: „Isch bin de Wins vun Monnem“. Und dann legt er gleich los mit „Every Day“. Er besingt einen „Stormy Morning“, und bei „My Babe und „Neighbourhood“ steigt die Stimmung im Keller richtig an.

Star des Konzerts: Winston Dyer

Mit „Rocking Chair“ gibt die Band dem Konzert quasi das Motto. Das Lied beschreibt einen Abend auf der Veranda, wo der Bewohner gemütlich in einem Schaukelstuhl mit seinem Nachbarn einen Whisky hebt. Bei „More than one way home“ und „Stand by me“ erhebt Winston seine kräftige, energiegeladene, rockige und dabei doch wandlungsfähige Stimme, unterstützt von seinen musikalischen Mitstreitern. Und die sind von ähnlichem Kaliber, so dass es schier kein Halten mehr gibt.

Die Lautstärke auch im Publikum nimmt immer weiter zu, es wird geklatscht und mitgesungen. Der Sänger reißt sein Publikum immer wieder mit, verfügt er doch über eine perfekte Bühnenpräsenz. Mit seinen coolen, witzigen Sprüchen bringt er die Zuhörer sogar zum Lachen.

Natürlich darf auch „Route 66“, „Groove me“ und „Shake your Boogy“ nicht fehlen. Dann wird das Publikum mit und in „The Midnight Hour“ entlassen. Es ist wieder einmal das gelungene Konzert einer Band, die dem Publikum einen außergewöhnlichen Abend beschert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018