Feiern nach der Regendusche

Jetzt konnte das Schulfest, das unter dem sportlichen Motto einer „Fun-Olympiade“ stand, beginnen. 18 Stationen waren zu bewältigen, zehn Stempel konnte man am Ende auf der Laufkarte vorweisen. An einem Stand bestand die Aufgabe im Basteln von Buttons. Als Motiv durfte gewählt werden zwischen Zähne fletschenden Pferden, lachenden Drachen oder Smiley-Hunden.

An einem weiteren Stand hieß es: „Schuhe ausziehen“ und barfuß mit verbundenen Augen über eine Taststrecke mit Naturmaterialen wie Tannenzapfen, Rasen oder Steinen zu laufen.

Alle Stände waren von Eltern wie Schülern stark frequentiert. Und ihnen sah man an, dass alle ihren Spaß hatten. Dies galt auch für den neuen Konrektor Sascha Barembruch, der nach den Ferien die seit immerhin rund fünf Jahren vakante Stelle antreten wird, seit drei Wochen bereits jedoch in sein Amt und in die Schule hineinschnuppert.

Bisher (seit siebeneinhalb Jahren) unterrichtet er an der Grundschule in Mannheim-Waldhof. Seine Fächer sind Mathematik, evangelische Religion, Geografie, Sport und Medienbildung. „Doch an einer Grundschule unterrichtet man ja alle Fächer“, erzählt er: „Vom gesamten Lehrerkollegium bin ich sehr gut aufgenommen worden und freue mich auf meine Arbeit hier“. greg

Donnerstag, 12.07.2018