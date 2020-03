Feiern unter der Strahlenburg

Schriesheim.Ab Freitag ist es wieder soweit: Das Riesenrad löst die Strahlenburg als Erkennungszeichen Schriesheims ab. Denn bis Sonntag, 15. März, wird an der Bergstraße der 441. Mathaisemarkt gefeiert.

Im Festzelt und den Straußwirtschaften, auf dem Vergnügungspark und einem Dutzend Veranstaltungen aus Sport und Kultur, Gewerbe und Politik, wird mächtig was geboten.

Geselliges Herz des Festes ist das Weinzelt. An jedem Festtag ist hier etwas los. Legendär sind auch die Straußwirtschaften in den Weingütern Majer und Wehweck sowie im Historischen Zehntkeller der Winzergenossenschaft.

Täglich gibt es Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art. Noch vor dem offiziellen Start des Festes beginnt im Feuerwehrhaus die vom Kulturkreis organisierte Kunstausstellung; in diesem Jahr sind Werke der Schriesheimer Malerin Annette Lea Lemke zu sehen. Darauf folgt im Festzelt mit der Krönung der neuen Weinhoheiten offiziell die Eröffnung des Mathaisemarktes.

Laufen und Boxen

Erste Veranstaltung am zweiten Festtag ist ab 12.30 Uhr der traditionelle Straßenlauf mit gut 1000 Teilnehmern aus der gesamten Region. Auch der Sonntag beginnt mit Sport: Im Festzelt findet die Box-Matinee statt. Um 14 Uhr folgt der Historische Festzug unter dem netten Motto „Blick in die Zukunft – Schriesheim in seinem 1300. Jubiläumsjahr 2064“.

Modenschau im Festzelt

Traditioneller Publikumsmagnet ist am Montag um 17 Uhr die Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen im Festzelt, diesmal mit Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger. Dem folgt ein „Bayerisches Frühlingsfest“.

Der Dienstag bietet am Nachmittag die traditionelle Kinder- und Damen-Modenschau sowie abends die Mallorca-Party im Festzelt. Am Mittwoch gibt es nur im Zehntkeller Programm, am Donnerstag dieses Jahr erstmals überhaupt eines: den „Mediterranen Abend“ im Gewerbezelt.

Erste Veranstaltung des zweiten Wochenendes ist am Freitag der Kindernachmittag. Der letzte Festtag steht traditionell ganz im Zeichen der Fanfarenzüge; am Nachmittag ziehen sie als phonstarker Lindwurm durch die Stadt.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Bund der Selbstständigen, der die gesamte Zeit über in seinem Gewerbezelt eine Leistungsschau veranstaltet, nutzt diesen Andrang zu einem Verkaufsoffenen Sonntag. -tin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020