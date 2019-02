Fensterscheiben eingeworfen

Mit größeren Steinen haben bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben der Schriesheimer Realschule in der Hirschberger Straße zum Teil so schwer beschädigt, dass sie zu Bruch gegangen sind und ausgetauscht werden müssen. Wie die Polizei gestern mitteilte geschah doe Tat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh. Die exakte Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar. Am Montagmorgen wurde die Sachbeschädigung bemerkt und sogleich Anzeige der Polizei erstattet.

Ob diese Sachbeschädigung mit den Feierlichkeiten, die am Samstagabend aus dem Ruder gelaufen sind (wir berichteten), in Verbindung zu bringen ist, wird derzeit überprüft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim, Telefonnummer 06203/6 13 01, oder beim Polizeirevier Weinheim, Telefonnjummer 06201/1 00 30, zu melden. red/pol

