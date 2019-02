Festakt für Anton Geiß

Schriesheim treibt die Aufarbeitung seiner Geschichte weiter voran: mit einem Festakt für den in der Weinstadt begrabenen früheren Staatspräsidenten Badens, Anton Geiß (Bild), sowie mit einem neuen Buch über die Geschichte der Juden in Schriesheim.

Geiß wurde nach der Revolution 1918 Ministerpräsident, im Jahr darauf Staatspräsident Badens und blieb dies bis 1920. Seinen Lebensabend verbrachte er in Schriesheim, wo er 1944 starb. An seinem 75. Todestag finden am 3. März eine Gedenkfeier im Zehntkeller und danach eine Kranzniederlegung an seinem Grab statt. „Es soll die Würdigung eines großen Demokraten werden“, betont Bürgermeister Höfer.

Am 2. April erscheint das seit langem erwartete Buch von Professor Joachim Maier über die Geschichte der Juden in Schriesheim. Vorgestellt wird es in der Aula des Kurpfalz-Bildungszentrums. Denn, so Höfer, „die Lehren richten sich vor allem an die Jugend.“ -tin

