Festplatz wird zur Partymeile

Was vor wenigen Jahren als Idee der Festwirtin des Hamel-Zeltes begann, das hat sich längst zu einem der Publikumsrenner des Mathaisemarktes entwickelt: die Mallorca-Party am Dienstagabend.

Auch in diesem Jahr steigt dazu alles auf die Bühne, was in diesem Genre Rang und Namen hat: natürlich wieder der Almklausi („Schwarze Natascha“, „Mamma Lauda“), Danny Malle (Resident-DJ im legendären „Bierkönig“), aber auch Tom Toupet („Du hast die Haare schön“), Jöli („Je mehr ich trinke“) und Ina Colada („Alle Kinder lernen lesen/Indianer und Chinesen“).

Bereits am Montagabend lädt die Schlager-Talentshow ein. Unter dem Motto „Kannst Du das Hamel-Zeit rocken?“ stand die Ausschreibung im Vorfeld. Zehn Kandidaten stellen sich nun am Montagabend im Festzelt unter Leitung von DJ Peter Henninger einer Fachjury.

Neben dem unvergesslichen Erlebnis, auf der Bühne eines Festzelts aufzutreten, wartet auf die Sieger ein Auftritt in der „ersten Liga der Schlagerbranche“: beim „Schlager.de-Tanztee“ in der riesigen Gruga-Halle in Essen – mit Olaf von den Flippers sowie den Amigos.

Bekannte Bands treten aber auch im Festzelt auf: natürlich die Lieblinge Schriesheims, die Partyband Lollies, die über Fasnacht auch im Fernsehen zu sehen war, oder Just for Fun, Premiumband der Rhein-Neckar-Region unter Leitung von Otto Raad. Für Spaß sorgt auch Krachleder, freche Mischung aus Rock und Lederhose. -tin

