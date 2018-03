Festzug lockt 20 000 Besucher

Anzeige

Schriesheim.„Mathais bricht Eis“ – die alte Volksweisheit der Badischen Bergstraße erfährt auch dieses Jahr ihre Bestätigung. Noch in der Nacht zum Samstag fällt Schnee, herrscht Frost, doch mit dem ersten Festwochenende kommt die Sonne. „Darauf kann man sich verlassen“, freut sich Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Und in der Region fragt man sich wieder mal: Wie machen die Schriesemer das? Der Grund bleibt unklar, die Folgen nicht: 36 000 Besucher aus der gesamten Region strömen nach offiziellen Angaben am zurückliegenden ersten Festwochenende in die Stadt an der Bergstraße. Alleine 20 000 verfolgen am Sonntagmittag den Historischen Festzug mit seinen 54 Motivwagen und Fußgruppen.

Aber das Motto ist diesmal ja auch ein gesamtregionales: Der „Schriesheimer Zent“, zwischen 1476 und 1803 ein Verwaltungs- und Gerichtsbezirk mit Schriesheim als Sitz. 25 Orte hat er umfasst – an der Bergstraße und im Odenwald, Teile des heutigen Mannheims und Südhessens.