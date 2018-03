Fete mit Almklausi und Isi Glück

Anzeige

Und was gehört zu einer echten Mallorca-Party? Natürlich die „Ballermann-Stars“! Und dafür kann Organisator Peter Henninger gleich fünf Größen dieser Szene aufbieten: Markus Becker, Almklausi, Ikke Hüftgold, Isi Glück und Willi Herren.

Während der DJ von der Bühne aus mit lautstarkem Sound den Gästen einen „warm up“ verpasst, bereiten sich die Stars im abgeschirmten Backstagebereich auf ihren Auftritt vor. Als Markus Becker auf sein kultiges „rotes Pferd“ steigt, da gibt es für die Fans kein Halten mehr: Sie singen in voller Lautstärke mit.

Becker kommt an diesem Abend jedoch nicht aus Mallorca („Die Saison geht erst am 15. April los“), sondern von einem großen Kinderfest in Ludwigshafen, wo er vor rund 4000 Besuchern aufgetreten ist. „Überhaupt will ich in Zukunft weniger in Mallorca auftreten, sondern mehr vor Kindern“, erzählt er dem „MM“.

Dass Almklausi dennoch zu den Königen auf Mallorca gehört, das zeigt sich in seiner eindrucksvollen Bühnenpräsenz. „Mein letzter Auftritt war am Sonntag in Oberhausen“, erzählt er: „Dort stand ich gemeinsam mit Schäfer Heinrich auf der Bühne“ (Bekannt aus der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“).

Micha kommt mit seiner Tuba

Auch in Schriesheim fegt Almklausi über die Bühne und bezieht dabei die Fans ins Geschehen mit ein. Am Ende seiner atemberaubenden Show, die er sogar mit etwas Akrobatik garniert, wissen alle, wer die Mutter von Niki Lauda ist. Denn „Mama Lauda“, johlt die Menge stimmgewaltig durch das Zelt. Als er dann auch noch einen Teilnehmer des Talentwettbewerbs vom Vorabend, Micha von der Rampe, mit seiner Tuba auf die Bühne holt, da gibt es bei den Feiernden kein Halten.

Nach dieser schweißtreibenden Show ist die Bühne frei für die blonde „Königin“ von Mallorca, Isi Glück. Zu ihrem Erfolgssong „Hände hoch Malle“ fegt sie in luftigem Outfit über die Bühne. Und am späten Abend wird noch ein weiterer Mallorca-Star erwartet: Willi Herren erreicht von der „Lindenstraße“ über den Zwischenstopp im Dschungelcamp das Mathaisemarkt-Festzelt.

Ohne jedwede Starallüren verteilen die Auftretenden gerne ihre Autogramme. Und so mancher weiblicher Fan lässt sich den Schriftzug auf sein T-Shirt schreiben oder noch besser gleich auf die Haut.

Auf den Bänken wird gehüpft und gesprunge, und so manche Bank bricht in sich zusammen. Und so mancher überschätzt auch seine Kräfte und muss von den Helfern des Roten Kreuzes geborgen werden.

Dass die Party trotz aller Ausgelassenheit im Zelt selbst friedfertig bleibt, dafür sollen Bodyguards sorgen. Dank des Umfangs ihrer Armmuskeln vermögen sie bereits am Eingang Respekt einzufordern.

