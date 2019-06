Feuerwehr hilft und feiert Tag und Nacht

Hoch ging es am Wochenende her beim traditionellen Sommernachtsfest der Schriesheimer Feuerwehr. Es sei „kein klassisches Sommerfest“, erklärte Kommandant Oliver Scherer. In diesem Jahr stand es zudem ganz im Zeichen der Jugendwehr, die 50 Jahre alt wurde.

„Viele unserer Kameraden kommen aus unserer eigenen Jugendwehr“, berichtet der Kommandant mit Stolz. Den aktuellen Stand der jungen Feuerlöscher beziffert er auf 22. Von den heute Aktiven stammten 80 Prozent aus der Jugendwehr. „Man kann schon sagen, dass die Jugendwehr eigentlich zufällig entstanden ist“, fährt der Kommandant in seiner Erklärung weiter fort.

„Wir hatten seinerzeit Nachwuchs für den Spielmannszug gesucht und haben in den Schulen Werbung dafür gemacht“, geht er auf die 50-jährige Erfolgsgeschichte der Jugendfeuerwehr ein. Doch nur das Spielen eines Instruments fanden dann viele junge Leute zu einseitig und zu langweilig. „Das hat ihnen nicht gereicht“, so Scherer.

Wann zum ersten Mal Mädchen in die Jugendwehr kamen, das wusste Scherer so spontan nicht so genau: „Ich denke, es war wohl in den 1980er Jahren.“ Schon früher seien Mädchen im Spielmannszug aktiv gewesen.

Marius Knapp kommt aus der Jugendwehr, in die er 2010 eingetreten ist. „Ich stamme aus einer Familie, in der bereits der Opa bei der Feuerwehr war“, erzählt er. Da sei es für ihn selbstverständlich gewesen, an dieser Tradition festzuhalten. Schon als kleiner Junge habe er lieber mit Feuerwehrautos gespielt, als mit anderen Spielsachen, gesteht er. Melina Grimm gehört noch zur Feuerwehrjugend in Ladenburg. Auch sie stammt aus einer „echten Feuerwehrfamilie“, wie sie stolz berichtet. Sie sei der Jugendmannschaft beigetreten, weil viele Mädchen aus ihrer Klasse den Schritt gewagt haben: „Die Jungs behandeln uns nicht immer wie Kavaliere, doch bei einem Einsatz, da ist mehr Teamgeist gefragt.“

„Im Notfall stets bereit“

Bereits am Samstagabend ging es im und um das Haus der Wehr hoch her. Bei milden Temperaturen und heißen Rhythmen der „Fire and Groove Band“ wurde bis spät in die Nacht hinein gefeiert. „Wir bleiben so lange, bis das Bier alle ist“, scherzten einige hart gesottene und trinkfeste junge Männer. Schließlich könne so auch die Wehr finanziell unterstützen.

Die Halle, in der sonst die Fahrzeuge stehen, war ausgeräumt und mit Tischen, Bänken und mit einer Bühne ausgestattet. Je später der Abend, umso ausgelassener wurde die Stimmung und die gute Laune unter den feiernden Gästen. Sie vergnügten sich beim kühlen Bier oder mehreren Schoppen Wein. Allein die Gastgeber mussten an diesem feucht-fröhlichen Abend auf das kühle Blonde verzichten. Denn auch wenn die Feuerwehr feiert, so muss die Sicherheit der Bürger gewährleistet bleiben. So fiel so mancher Blick auf die große elektronische Tafel an der Wand des Gerätehauses, in der Hoffnung, man möge von Einsätzen verschont bleiben. „Aber im Notfall ist alles bereit“, versicherte Kommandant Scherer.

Je später der Abend, um so besser wurde die Stimmung. Vor der Halle trafen sich die Trinkfreudigen, vor der Bühne die Tanzfreudigen, was ihnen bei den schmachtenden Worten des Kultsängers Klaus Schenk („Dein ist mein ganzes Herz“) nicht schwer fiel. Bei dieser Liebeserklärung konnte man „all Summer long“ durchtanzen, „500 Miles“ in „1001 Nacht“ träumen und mit „Major Tom“ völlig losgelöst ins Unendliche entschweben.

Der Sonntag gehörte dem Feuerwehrnachwuchs. Für die Kinder gab es viele Spiele, und sie konnten sich auf einer Riesenhüpfburg in Form eines Feuerwehrauto so richtig austoben und es gab eine Ausstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen, darunter auch historische. Besonders begehrt beim Nachwuchs war das Drehleiterfahrzeug. Auf großes Interesse stieß die Fotoausstellung, die die 50 Jahre Jugendfeuerwehr dokumentierte. Sie zeigte unter anderem Abenteuer in den Zeltlagern, erste Übungen mit der Spritze und die jährliche Christbaum-Sammelaktion. Als Souvenir gab es außerdem für fünf Euro einen Feuerwehrhelm aus Hartplastik, die Festschrift durften die Gäste gegen eine Spende mitnehmen.

Info: Weitere Fotos: morgenweb.de/schriesheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019