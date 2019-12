Feuerwehr löscht Hütten

Zu einem Gartenhausbrand ist die Feuerwehr Schriesheim am Sonntagvormittag in die Schillerstraße gerufen worden. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass dort ein Holzstapel und zwei direkt angrenzende Gartenhütten in Brand geraten waren. Anwohner hatten schon erste Löschversuche unternommen.

Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit einem Rohr. „Das Feuer war zügig unter Kontrolle“, berichtet Kommandant Oliver Scherer. Für die Nachlöscharbeiten mussten Teile der Hütte, sowie der Holzstapel abgetragen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Der Sachschaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 17 Personen und drei Fahrzeugen vor Ort. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. red/hje

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019