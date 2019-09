Finanzielle Risiken bleiben umstritten

Von unserem Redaktionsmitglied

Konstantin Groß

„Ich will doch sehen, wo künftig mein Arbeitsplatz ist“, lacht Olaf Weithäuser. Der Chef der Musikschule ist nicht der einzige, den die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend interessiert. Dicht besetzt zeigen sich die Zuschauerreihen im Ratsaal, denn die Entscheidung über ein Jahrhundertprojekt für die Stadt steht an: die Sanierung im

...