Fingerzeig für Rats-Ergebnisse

Das Resultat der Europawahl in den Gemeinden unseres Verbreitungsgebietes liegt im Trend. Und der lautet: starke Gewinne der Grünen, erdrutschartige Einbrüche der SPD, nicht ganz so starke Verluste der CDU. Eine Ausnahme vom Trend bildet die AfD, die hier nur geringe Gewinne aufweist oder – wie in Hirschberg – sogar deutliche Verluste.

So weit, so gut. Die entscheidende Frage vor Ort lautete am Sonntagabend: Was heißt dies für die Resultate der Kommunalwahlen, die nun erwartet werden?

Politiktheoretisch nichts. Bei der Europawahl geht es nämlich um Brexit, um Manfred Weber oder Frans Timmermans, bei der Kommunalwahl dagegen um Be-werber von nebenan und örtliche Themen wie etwa das Pro oder Kontra Kombibad in Ilvesheim.

Doch das ist blanke Theorie. Denn natürlich bietet das Europawahlergebnis erste Fingerzeige für den Ausgang der Kommunalwahlen. So ist zu erwarten, dass die Grünen auch in den Gemeinderäten stärker werden – und im Umkehrschluss unwahrscheinlich, dass eine Partei wie die SPD, die bei der Europawahl vor Ort bis zu zwölf Punkte einbüßt, auf kommunaler Ebene die bisherige Zahl ihrer Sitze halten kann.

Richtig spannend jedoch wird es bei der AfD: Was haben ihre Wähler – bei der Europawahl bis zu einem Zehntel – bei der Kommunalwahl in jenen Orten ge-macht, in denen ihre Partei nicht zum Gemeinderat kandidiert hat? Wo sind ihre Stimmen hingegangen? Eher zu CDU und Freien Wählern als zu SPD und Grünen? Auch dieses Rätsels Lösung werden wir am Montagabend wissen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019